O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quinta-feira (14)

MÚSICA

Lambada

| O quê: Shows de Félix Robatto e DJ Rebarbada

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15 e R$ 20 a partir das 21h

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Manga Jambu

| O quê: Shows de banda Xeiro Verde, Gabriel Xavier e DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

MPB e MPP

| O quê: Santo Tropical apresenta show de Maria Show

| Onde: Café Santo (Boulevard Castilho França, 504)

| Hora: A partir das 20 horas

| Gênero: Música Popular Paraense (MPP) e Música Popular Brasileira (MPB)

| Informações: @cafesantooficial

Karaokê

| O quê: Karaokê no palco com happy hour (rodízio) de pizza, cerveja, refrigerante e água à vontade das 19h às 23h

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Ingresso: R$ 7,90 (couvert artístico)

| Informações: @studiopubbelem

Esquenta

| O quê: Quinta do Esquenta tem show de Nosso Tom, Debobeira, Lucas & Iron, Victor & João Paulo e DJ Melk

| Onde: Vitrine Lounge (Rua, Tv. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 21 horas

| Estilo: Sertanejo e Pagode

| Informações: @vitrinebelem

BALNEÁRIOS

Cachoeira do Arari

| O quê: 5º Festival Marajoara de Cultura Amazônica com visita guiada ao Museu do Marajó, feira de artesanato e gastronomia marajoara e shows de grupo Acauã. Nazaré Pereira e Luizinho Lins e Mestre Piticaia

| Onde: Museu do Marajó (Cachoeira do Arari - Marajó)

| Hora: 9h às 15 horas

| Estilo: Carimbó

| Informações: @festivalmarajoara

Soure

| O quê: 5º Festival Marajoara de Cultura Amazônica com ensaio do grupo Cruzeirinho e saída do cortejo para o palco com shows do Grupo OS Aruãs, grupo EcoMarajoara, Dona Onete convida Mestre Damasceno e Mestre Dikinho

| Onde: Casa da Cultura Grupo Cruzeirinho (concentração) / Palco da Exposição - Soure/Marajó

| Hora: A partir das 18 horas ensaio grupo Cruzeirinho e cortejo / 20h: shows

| Estilo: Carimbó

| Informações: @festivalmarajoara

TEATRO E DANÇA

XXXIII Festival Estadual de Teatro

| O quê: Apresentação de espetáculos teatrais dentro da programação da XXXIII Festival Estadual de Teatro

| Onde: Escola Emília Clara (Marituba)

| Hora: A partir das 19 horas

| Quando: Até 17 de julho de 2022

| Informações: (91) 99107-2661

EXPOSIÇÕES

Cotidiano

| O quê: Exposição “Um Olhar Cotidiano”

| Onde: Espaço Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas, 800, Campina)

| Hora: Das 9 às 17h (segunda à sexta-feira)

| Quando: Até 19 de agosto

| Ingresso: Acesso gratuito

MAIS AQUI:

Fotoativa

| O quê: Exposição "Território Inventado"

| Onde: Associação Fotoativa (Praça das Mercês, no 19 – Cidade Velha)

| Quando: De 9/07 até 20/08 - de terça a sexta, das 15h às 18h, sábados das 10h às 14h. Com opção de agendamento (de 18 a 31 de julho a Fotoativa estará fechada)

| Hora: De 10 às 14h

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @fotoativa

Insetos

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: Todos os dias: 10h às 22h horário de funcionamento do shopping()

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

MAIS AQUI

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

LITERATURA E ARTE

Oficina infantil

| O quê: Colônia de Férias Physics voltada para alunos da Educação Infantil e Fundamental Anos iniciais

| Onde: Unidades da Augusto Montenegro, Batista Campos, Umarizal e Três Corações

| Quando: De 04 a 15 de julho de 2022 - de segunda a sexta no horário de 8h30 às 12h

| Informações: @colegiophysics

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br