O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quarta-feira (22)

MÚSICA

Reggae

| O quê: Reggae do Suave com shows Suavemente Sounds part. Flaviano Ramos, DJs Vitor Pedra e Arrastão + Oficina de Reggae de Salão de 19h às 20h

| Onde: Sonar Café (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: A partir das 18 horas

| Ingresso: R$ 8,00 (couvert artístico)

| Informações: @sonarcafe / 91 98073-5129

Égua do Modão

| O quê: Égua do Modão com shows de Luann Kassio, Bia Cantão e Seven Jr

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 18 horas

| Gênero: Sertanejo

| Informações: @mangajambubar

Quarta Tropikal

| O quê: Show de Layse e Os Sinceros e DJ Rony do Guamá

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Gênero: Brega

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Karaokê

| O quê: Karaokê no palco com happy hour (rodízio) de pizza, cerveja, refrigerante e água à vontade das 19h às 23h

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Ingresso: R$ 7,90 (couvert artístico)

| Informações: @studiopubbelem

Violões

| O quê: Encontro de Violões com concerto de abertura com professores do Instituto Carlos Gomes

| Onde: Igreja de Santo Alexandre (Complexo Feliz Lusitânia)

| Hora: 20 horas

| Ingresso: gratuito

| Informações: @fundacaocarlosgomes

Música paraense

| O quê: 2ª edição do ‘Troféu Tradições’ da União Brasileira de Compositores com show de Dona Onete e participações especiais de Fafá de Belém, Jaloo, Mestre Damasceno, Félix Robatto, Lucas Estrela e outras surpresas.

| Onde: Theatro da Paz (Av. da Paz, S/N - Campina, Belém) e transmissão ao vivo através do Youtube da UBC

| Onde: Theatro da Paz (Av. da Paz, S/N - Campina, Belém) e transmissão ao vivo através do Youtube da UBC

| Hora: 20h30

| Quando: 22 de junho de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 50 (venda na bilheteria do Theatro e online)

Vitrine

| O quê: Quarta Delas com shows de William Cezar & Christiano, Willy Lima e Victor e Lyon

| Onde: Vitrine Lounge (Rua, Tv. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 21 horas

| Estilo: Sertanejo

| Informações: @vitrinebelem

TEATRO E DANÇA

Pássaros Juninos

| O quê: Apresentações de Pássaros Juninos e Cordões de Bichos

| Onde: Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina, Belém - PA, 66017-000)

| Hora: A partir das 19 horas

| Quando: 22, 23 e 29 de junho de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @fumbelcultura

JADI

| O quê: Espetáculo JADI, apresentação baseada no balé de repertório "O Talismã" com narrativas voltadas à região amazônica

| Onde: Teatro Universitário Cláudio Barradas (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº 546 - Umarizal - Belém)

| Hora: 19 horas

| Quando: 22, 23, 24, 25 e 26 de junho de 2022

| Ingresso: R$20,00 inteira e R$10,00 meia

| Informações: @tucbbarradas

Desassosego

| O quê: A peça “Fale com Estranho”, do grupo de teatro paraense independente Coletivas Xoxós, será apresentada

| Onde: Teatro do Desassossego (Rua Dr. Malcher, 287 – Cidade Velha)

| Hora: 20 horas

| Quando: 22 de junho de 2022

EXPOSIÇÕES

Desnudo

| O quê: Exposição "Desnudo”, contemplada pelo edital Prêmio Branco de Melo, da Fundação Cultural do Estado do Pará

| Onde: Galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará (Avenida Gentil Bittencourt, 650, esquina com a Avenida Rui Barbosa - Nazaré, Belém)

| Hora: Seg a sábado: 10h às 22h; aos domingos: 12h às 22h

| Quando: Até 1º de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @colecaoeduardovasconcelos / @design.comrevista

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Linhas em Movimento

| O quê: A exposição de arte visual “Linhas em Movimento”, de Camila Fialho, está aberta ao público

| Onde: Galeria Theodoro Braga (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Hora: Todos os dias, das 9h às 17h

| Quando: Até 7 de julho

LITERATURA E ARTE

Bate-Papo

| O quê: Live "Ancestralidades Negras e Indígenas em Diálogo" com o líder indígena, ambientalista e filósofo Ailton Krenak e a poeta, ensaísta e dramaturga Leda Maria Martins e mediação da escritora Ana Maria Gonçalves

| Onde: Youtube do Itaú Cultural

| Quando: 22 de junho de 2022

| Hora: 17 horas

Líbero Luxardo

| O quê: Lançamento do Cine Líbero Virtual

| Onde: Cine Líbero Luxardo (Centur)

| Quando: 22 de junho de 2022

| Hora: 17 horas

| Informações: @cineliberoluxardo

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br