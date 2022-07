O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quarta-feira (06)

MÚSICA

Égua do Modão

| O quê: Égua do Modão com shows de Luann Kassio, Eduardo e Gabriel e Seven Jr

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 18 horas

| Gênero: Sertanejo

| Informações: @mangajambubar

Samba

| O quê: Boteco de Verão com show de Darley Darlen

| Onde: Casa do Fauno (Aristides Lobo, 1061)

| Hora: 18h30

| Ingresso: R$ 10

| Gênero: Samba

| Informações: (91) 98838-1808.

Brasilidade

| O quê: Show de Tici Santos

| Onde: Quintal da Rizzo (Mundurucus, 1595)

| Hora: A partir das 19 horas

| Gênero: Brasilidade

| Informações: (91) 98517-8189 / @quintaldarizzo

Quarta Tropikal

| O quê: Show de Layse e Os Sinceros e DJ Rony do Guamá

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Gênero: Brega

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Conversação

| O quê: Noite de conversação em inglês com happy hour (rodízio) de pizza, cerveja, refrigerante e água à vontade das 19h às 23h

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @studiopubbelem

Seresta

| O quê: Quarta Caliente com show de Marcelo Mais, Waldécio & Trio e DJ Anderson

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354)

| Hora: 20h

| Ingressos: R$ 25

| Informações: (91) 98117-4398 / 99315-5681.

Vitrine

| O quê: Quarta Delas

| Onde: Vitrine Lounge (Rua, Tv. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 21 horas

| Estilo: Sertanejo

| Informações: @vitrinebelem

EXPOSIÇÕES

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Linhas

| O quê: Exposição de arte visual “Linhas em Movimento” de Camila Fialho

| Onde: Galeria Theodoro Braga (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Quando: Até dia 7 de julho de 2022

| Hora: Todos os dias, das 9h às 17h

| Ingresso: Acesso gratuito

Insetos

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: Todos os dias: 10h às 22h horário de funcionamento do shopping()

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

LITERATURA E ARTE

Oficina infantil

| O quê: Colônia de férias com oficina artística para crianças de 06 a 12 anos com os professores Gilvan Tavares e Marcelo Lobato

| Onde: Ateliê 25 Arte e Cultura (Av. Rômulo Maiorana, 1082)

| Quando: Até 07 de julho de 2022

| Informações: @atelieda25arteecultura

Oficina infantil

| O quê: Colônia de Férias Physics voltada para alunos da Educação Infantil e Fundamental Anos iniciais

| Onde: Unidades da Augusto Montenegro, Batista Campos, Umarizal e Três Corações

| Quando: De 04 a 15 de julho de 2022 - de segunda a sexta no horário de 8h30 às 12h

| Informações: @colegiophysics

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br