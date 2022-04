O que fazer em Belém hoje, segunda-feira (04/04) ; confira a agenda cultural

DOCUMENTÁRIO

Mostra de documentários

| O quê: Mostra TV Cultura 35 Anos com exibição do documentário "A Batalha do Livramento", de Nassif Jordy

| Quando: 04 de abril de 2022 (segunda-feira) - toda a primeira segunda-feira do mês

| Onde: Cine Líbero Luxardo, no Centur

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Documentário

| Informações: @portalcultura

TEATRO E DANÇA

SOCIAL

| O quê: Festival Inspiração com apresentações de dança e participação do bailarino profissional Ed Louzardo.

| Quando: 04 de abril de 2022 (segunda-feira)

| Onde: Theatro da Paz

| Hora: 19 horas

| Ingresso: A partir de R$ 10 (venda online e na bilheteria do teatro)

| Gênero: Balé

| Informações: Site do Theatro da Paz

Infantil

| O quê: Espetáculos infantis pelo projeto Live Teatral Infantil, da Cia. de Teatro Luzes

| Quando: Segundas e terças-feiras até maio

| Onde: Facebook de Fernando Rassy

| Hora: Às 19h30

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Teatro infantil

| Informações: https://www.facebook.com/fernando.rassy

EXPOSIÇÕES

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalissimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Admirável e Fantástico Mundo Pai D´égua

| O quê: Exposição “Admirável e Fantástico Mundo Pai D’égua” por Helô Rodrigues

| Onde: Vila Container - Galeria Azimute (Av. Governador Magalhães Barata, nº 62. Belém – PA)

| Hora: 10h às 21h (segunda a sábado)

| Quando: Até 17 de abril de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @vila.container

VEJA MAIS

Vestígios

| O quê: Exposição "Vestígios” de Laercio Esteves

| Onde: Casa Soma (Travessa Capitão Pedro Albuquerque, 395)

| Ingresso: gratuito

| Informações: @casasomacultural

Studio Som Jolie

| O quê: Exposição “Studio Som Jolie” da artista visual Carol Abreu curadoria de Felipe Pamplona

| Onde: Espaço Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas nº800 - térreo)

| Hora: Das 9h às 17h, de segunda a sexta

| Quando: Até 5 de maio

VEJA MAIS

LITERATURA E ARTE

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br