O que fazer em Belém hoje, domingo (17/07); confira a agenda cultural

MÚSICA

Carimbozinho

| O quê: Show de Eduardo Branco e Douglas Dias

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: 13 horas

| Ingresso: Couvert artístico opcional a R$ 7

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

Namata 1

| O quê: Show de Alexandre Souza

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 13 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$ 10

| Informações: @casa.namata

Varandinha

| O quê: Varandinha do Manga com Leozinho e DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: A partir das 17 horas

| Informações: @mangajambubar

Balada

| O quê: Vicrime de Verão com Paulo Martins, Hiroshi, Debobera e Victor & Lyon

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 17 horas

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

Bingão

| O quê: Bingão de Verão com show de Waldécio & Trio e DJ Anderson

| Onde: Casa Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354)

| Hora: A partir das 18h

| Gênero: Saudade

| Informações: (91) 3230-2370 / 98117-4398 / 99315-5681

Namata 2

| O quê: Show de Lucas Castanha

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$ 10

| Informações: @casa.namata

Verão

| O quê: Luau Apoena com DJ Me Gusta

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

Suingue

| O quê: Show de Afonso Capello

| Onde: Cervejaria Caboca (Boulevard Castilho França, 524)

| Hora: A partir das 19 horas

| Informações: @cervejariacaboca

Rock

| O quê: Show de Roosevelt Bala

| Onde: Parque Shopping Belém

| Hora: 19h

| Gênero: Rock

| Informações: @parqueshoppingbelem

Verão

| O quê: Domingo de Verão com MC Gasparzinho, Grupo Mercena e Paulo e Breno.

| Onde: Emporium Belém (Bernal do Couto, 38ª – entre Doca e Wandenkolk)

| Hora: 19h

| Gênero: Sertanejo / Funk

| Informações: (91) 98104-5315

Bossa Nova

| O quê: Show de Alexandre Sousa

| Onde: Café Santo (Boulevard Castilho França, 504)

| Hora: 19h30

| Gênero: Bossa Nova

| Informações: @cafesantooficial

Ao vivo

| O quê: Show de Johnny Paulino

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Hora: 21 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$7,90

| Gênero: Pop Rock e Rock Nacional

| Informações:@studiopubbelem

BALNEÁRIOS

Salinas

| O quê: Festival Pé na Areia em Salinas com shows de grupo Menos é Mais e Sorriso Maroto

| Onde: Praia do Atalaia (Salinópolis)

| Quando: 15, 16 e 17 de julho de 2022

| Hora: A partir de 21 horas

| Ingresso: A partir de R$ 60 (venda online)

| Informações: @bisentretenimento

Salvaterra 1

| O quê: 5º Festival Marajoara de Cultura Amazônica com cortejo cultural Carimbúfalo com grupo Mayaná / Saída do Búfalo-Bumbá Segredo das Meninas de Mestre Damasceno

| Onde: Praça das Comunicações até a Orla da Praia Grande

| Hora: Concetração: 16h

| Estilo: Música Popular Paraense

| Informações: @festivalmarajoara

Salvaterra 2

| O quê: 5º Festival Marajoara de Cultura Amazônica com apresentações do grupo Paracauari, banda instrumental Estrela do Norte (homenagem aos mestres Damasceno, Zampa, Piticaia, Tia Amélia e Dikinho), Allan Carvalho, Ita Lemi Sinavuru, Felipe Cordeiro convida Jeff Moraes e Nazaré Pereira e DJ Ananindeusa

| Onde: Orla da Praia Grande

| Hora: 19h

| Estilo: Música Popular Paraense

| Informações: @festivalmarajoara

TEATRO E DANÇA

XXXIII Festival Estadual de Teatro

| O quê: Apresentação de espetáculos teatrais dentro da programação da XXXIII Festival Estadual de Teatro

| Onde: Escola Emília Clara (Marituba)

| Hora: A partir das 19 horas

| Quando: Até 17 de julho de 2022

| Informações: (91) 99107-2661

Improvável

| O quê: Espetáculo de improvisação “IMPROVÁVEL”

| Onde: Theatro da Paz (Av. da Paz - Belém)

| Hora: 21 horas

| Quando: 16 e 17 de julho de 2022

| Ingresso: Antecipados a partir de R$ 45 no Ticket Fácil e na bilheteria do Teatro

| Informações: @ciabarbixas.

Dança

| O quê: Aulão de Verão de Fit Dance - 17h: Aula de Zumba / 18h: FitDance

| Onde: Praça de Alimentação do Shopping Metrópole Ananindeua (BR 316)

| Hora: A partir de 17h

| Quando: 17 de julho de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @metropoleananindeua

EXPOSIÇÕES

Fotoativa

| O quê: Exposição "Território Inventado"

| Onde: Associação Fotoativa (Praça das Mercês, no 19 – Cidade Velha)

| Quando: De 9/07 até 20/08 - de terça a sexta, das 15h às 18h, sábados das 10h às 14h. Com opção de agendamento (de 18 a 31 de julho a Fotoativa estará fechada)

| Hora: De 10 às 14h

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @fotoativa

VEJA MAIS

Insetos

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: Todos os dias: 10h às 22h horário de funcionamento do shopping()

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

MAIS AQUI

LITERATURA E ARTE

Yoga infantil

| O quê: Oficina Yoga Kids com a professora Débora Marcelino

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 10 horas

| Ingresso: R$ 40

| Informações: @casa.namata

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br