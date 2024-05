Nany People é 'coach' de relacionamentos em 'Como Salvar Um Casamento'

Dando vida a uma "coach" de relacionamentos, Nany People chega a Belém neste sábado (18) com sua nova peça "Como Salvar Um Casamento", Teatro do Sesi, às 20h. No monólogo humorístico, a atriz convida o público a rir dos altos e baixos da vida a dois, apresentando histórias de casamentos de longa data em vários formatos de relação e os desafios no ato de amar.

Em entrevista com o Grupo Liberal, a artista explicou que o texto, escrito em 2007, foi inspirado na separação de dois irmãos. Com o passar dos anos, eles se casaram novamente, assim como muitos amigos de Nany, gerando na atriz a vontade de revisitar o espetáculo que apresenta, desta vez, um texto mais democrático abrangendo diferentes formas de relacionamentos e de amar.

"Resolvi fazer uma remontagem como se fosse uma 'coach'. Nesta observação da vida a dois, eu vejo que muitas situações são as mesmas e muitas perguntas continuam sem respostas. Antes o texto tinha uma linguagem muito heteronormativa e agora abrange todas as relações. Nós caminhamos, progredimos, e as relações são mais respeitáveis. A ideia foi trazer novos questionamentos sobre relacionamentos para o palco", explica Nany.

Em "Como Salvar Um Casamento", a protagonista faz uma viagem desde o primeiro encontro, quando duas pessoas se conhecem e têm a primeira noite juntos, ao momento em que se casam e dividem uma vida juntos. Discussões, ciúmes, momentos românticos, gravidez e desafios a dois são tópicos abordados em uma reflexão feita por Nany durante o monólogo.

"Na verdade, é uma grande alusão ao amor. Além das histórias de separação e reconciliação dos meus irmãos, amigos, também têm momentos de relacionamentos meus, que decidi levar para o palco. O fato de ter só uma atriz em cena torna tudo mais direto e visceral. Muitas pessoas vão se reconhecer e rir muito das situações apresentadas", garante a estrela da peça.

Sucesso no Brasil

"Como Salvar Um Casamento" teve sua estreia no dia 24 de janeiro, em Porto Alegre. Desde então, Nany já viajou para mais de 18 cidades com o novo trabalho. De acordo com ela, em todos os lugares, o público recebe de uma maneira muito positiva, abraçando e interagindo com o espetáculo.

"A receptividade é imensa de Norte a Sul do Brasil. A gente fez em Manaus, Salvador São Luís de Maranhão, temos um marcado em Fortaleza, interior de São Paulo. A gente está rodando mesmo. O que é legal é que tem plateias, evidentemente, que são mais tímidas, mas tem uns que interagem bastante e temos que gerenciar: 'Calma, gente, vamos falar devagar e pausadamente'. É muito divertido."

Amor pela cidade

Belém é um lugar muito especial no meu coração da artista. Em menos de um ano, é a terceira vez que Nany viaja para a capital paraense, o que é motivo de muita felicidade para ela, que diz estar "voltando para casa" ao retornar para a cidade, agora, com um novo trabalho.

"Eu tenho um pedaço de Belém, muitos amigos, convivo com muita gente de Belém, e são as pessoas no lugar que o tornam inesquecível. Você sabe que casa bonita e comida típica tem em todo lugar, o que diferencia são as pessoas, e Belém é uma morada muito boa para mim. Também é a terra de Fafá de Belém, que é uma grande musa, a mulher que realmente norteia a minha vida", conta Nany People.

Serviço:

Como Salvar Um Casamento

Dia: 18 de maio, sábado

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesi

Endereço: Av. Almirante Barroso, 2540 (Entrada pela Dr. Freitas)

Ingressos: R$120 (inteira) e R$60 (meia-entrada)

Informações: (91) 4009-4965

Duração: 70 minutos

Classificação: 12 anos.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)