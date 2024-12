Com músicas de Natal, 'Vale Música Belém' se despede de 2024 com concerto; veja onde

Para se despedir de 2024 com chave de ouro, os alunos do projeto "Vale Música Belém" realizam neste sábado (14) um concerto que promete emocionar os apaixonados por música clássica. A apresentação será realizada às 9 horas, na Fundação Amazônia de Música (FAM), localizada na Avenida Governador Magalhães Barata, em Belém.

Com um repertório natalino, o concerto vai celebrar o fechamento de mais um ano de várias atividades de aprendizado musical promovido pelo projeto, que completa 20 anos de atuação. São diferentes grupos participando da apresentação, como a Orquestra Jovem, o Coro de Clarinetes, Grupo de Percussão, Grupo de Trompetes, Conjunto de Flauta Doce, Coro Infantojuvenil e mais.

Vale Música Belém

Em 20 anos de existência, o projeto modifica a vida de alunos do ensino público, formando músicos profissionais paraenses para atuar no Brasil e no exterior. Desde a criação do "Vale Música Belém", mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas e envolvidas com a aprendizagem musical.

O projeto atende, atualmente, 350 crianças e jovens que integram os seguintes grupos: Orquestra Jovem Vale Música, Coral Vale Música, Conjunto de Flautas Doces, a Banda Sinfônica, Grupo de Percussão, Orquestra de Violinos, Orquestra de Cordas e Orquestra Infantojuvenil Vale Música.

Neste ano, os grupos realizaram cerca de 120 apresentações no Pará e no Brasil, com convidados de renome internacional, como a pianista sul-coreana Su Yeon Kim, o violinista italiano Emmanuele Baldini, o pianista ucraniano Vitaly Pisarenko e os regentes Fabio Mechetti (Brasil) e Stefan Geiger (Alemanha).

Marília Caputo, coordenadora técnica do projeto Vale Música Belém, resume 2024 como um ano de muito aprendizado, além de especial. Para o próximo ano, a profissional promete surpresas ao longo do dos meses.

"Tivemos nosso aniversário de 20 anos de Vale Música, com direito a turnê da orquestra por salas renomadas no sudeste do Brasil. Tivemos vários artistas convidados que vieram contribuir com nosso crescimento. Foi um ano incrível para nós e o meu sentimento é de imensa gratidão. 2025 será bastante dinâmico e que também virá com algumas boas surpresas que eu ainda não posso compartilhar, mas que, quando for a hora certa, teremos um imenso prazer de contar a todos vocês."

O Vale Música Belém integra o Programa Vale Música, de autoria do Instituto Cultural Vale, que mantém uma rede colaborativa de ensino e aprendizagem entre estudantes de polos musicais em quatro estados – Pará, Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul – e profissionais das maiores orquestras do país.

Serviço:

Concerto de encerramento do ano de 2024 do projeto Vale Música Belém;

Quando: Sábado, dia 14/12, às 9h;

Onde: Sala Augusto Meira Filho, na sede da Fundação Amazônica de Música (FAM),

localizada na Av. Governador Magalhães Barata, nº 1022 (entre Tv. 14 de Abril e Tv. Castelo Branco);

Entrada gratuita. Evento aberto para todos os públicos.