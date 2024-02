Carnaval 2024: confira a programação em Belém e em outras cidades do Pará

Em Belém e em outros municípios ao redor do Pará os foliões já se animam para as festas de Carnaval, comemorado na próxima terça-feira (13). Os foliões que optarem por ficar na capital, ou os que decidirem visitar outras cidades do interior, contam com uma programação recheada de festas, tanto gratuitas ou pagas, a partir deste domingo (11).

VEJA MAIS

Belém

Para quem gosta de aproveitar as festas ouvindo músicas regionais, na capital, terá mais uma edição do Circuito Mangueirosa. O evento iniciou no último sábado e seguirá até terça-feira (13), retornando no dia 17 para o encerramento dos cinco dias de festa. A parte do festejo no ver-o-rio é gratuita e apenas a festa na "Casa Mangueirosa" é paga, com ingressos a partir de R$ 20 reais por dia.

No primeiro dia, 10, o Circuito abre as portas às 15h, com apresentação da DJ Ananindeusa e às 16h30 com show de Sandrinha + participações Bella e Maria. Na sequência, a DJ Ananindeusa retorna, depois tem o Baile da Camisa Florida, comandado pelo guitarrista Félix Robatto e os convidados Lucas Castanha, Lucyan Costa, Mell Pinheiro e Nanda Miranda. Às 19h15, o evento encerra a parte gratuita com os DJs Edilson e Edielson, da aparelhagem Mega Príncipe Negro.

Já no segundo dia se apresentam Shayra Brotero com Tiffany Boo, a partir das 15h. Depois, Camila Castro, Gigi Furtado e Amanda de Paula + banda da diversidade e, na sequêencia, Shayra Brotero retorna com Scarlety Queen. Jeff Moraes se apesenta com as cantoras Vanessa Ayres e Raidol e a festa encerra com Shayra Brotero.

Ainda no domingo, a Fundação Cultural do Pará realizará o Baile de Carnaval no Centur, com Orquestra Aerofônica, Joelma Klaudia, bateria "Crias do Curro Velho", Eloi Iglesias e mais atrações a partir das 17 horas. Outra opção para quem deseja aproveitar a folia é se fantasiar e aproveitar o bloco Cavaleiros d’Noca, no Dom gastro bar, com Darley Darlen, Flavia Anjos e Big Band DBL e open bar até 17h.

O bloco Lucha Livre do Circuito Mangueirosa leva, na segunda-feira, os DJ's Sanira x DJ Zezé, Lia Sophia - Bloco Carimbolando + convidados, DJ Sanira e Felipe Cordeiro com Rebeca Lindsay & Leona & Malu Guedelha. No feriado, também no Ver-o-Rio terá shows do DJ Seu Edvaldo, Arthur Espíndola, Juliana Sinimbú, Iara Mê e Carnafônica com Orquestra Aerofônica + Joelma Kláudia, Zara e Jheni Cohen.

Uma semana depois, para encerrar o circuito, o Mangueirosa leva às ruas os DJ's Tchau Tchau Amor, Nat Esquema, Tamboiaras com participações de Brenda Moraes, Iris da Selva e Katarina Chaves e encerra com cortejo conduzido por Julia Passos, Ruth Costa e Rafaela Travassos & Banda

Icoaraci

Ainda na capital, o distrito de Icoaraci promove seis dias de festa, de 9 a 14 de fevereiro. Quatro trios elétricos irão se revezar no corredor do “Carnaval de Todas as Cores”, sendo puxados por atrações como Cabra no Forró, Fruta Quente, Tudão Crocodilo e Fruto Sensual. A cantora Valéria Paiva, Gaby Amarantos, Jeff Moraes & Leona Vingativa (Trio da diversidade), Super Pop New Geration e Big Band DBL passarão pelo cortejo e são aguardadas entre as várias apresentações do circuito.

Carnaval no interior

Viviane Batidão, Associação de Carimbó de Vigia, Fanfarra Arte Show, Mist Kupp, Ranchel de Moura e Banda, Tamatá e Vitor Fernandes animam o Carnaval de Vigia. Em Cametá, Manu Bahtidão, Tarcísio do Acordeon e Queen Experience comandam a festa com concentração na praça principal da cidade, a partir das 15h. A cantora Sandrinha, Rande Frank, Grupos Folclóricos de Maiandeua e DJ Junior Mix também estao confirmados na festa.

Em Bragança, a festa gratuita de Carnaval acontecerá em quatro ambientes: Orla do Rio Caeté, Praça dos Eventos, Mercado de Carne e Praça da Aldeia, com início às 16 horas e Arrastão Trio Elétrico Banda Pura Malícia, DJ Lucas Treck e banda Fruto Sensual na lista de shows.

Para o Carnaval, a cidade de São Caetano de Odivelas os arrastões dos bois de máscaras e mais de seis blocos que desfilarão no município. A noite da segunda-feira encerra com muito brega e tecnobrega com a aparelhagem Mega Pop.

No feriado de Carnaval, 13, São Miguel do Guamá leva Miserê, Carabao e Pinduca, com o Bloco dos Mascarados, Arraial do Pavulagem, Brasileirinhos, Blocos A & B e Edu Peixoto nas ruas da cidade. Já em Abaetetuba, a festa é comandada por Henry Freitas, Lucas e Iron, Liu e os DJ’s Juan Pimentel, Gulliver e Luisinho Costa. Em Vigia, Tarcísio do Acordeon, Thiago Costa, Banda Pirô, Fanfarra de Porto Salvo e Tamatá se apresentarão, enquanto Henry Freitas, DJ Liu e João Gomes são aguardados pelos foliões no Carnaval de Cametá.

Na cidade de São João de Pirabas, a Prefeitura promove o “CarnaPirabas”, com The Morô, Paredão Status Sound, Paredão Brancão Sound e arrastão de variados blocos a partir das 18 horas. No Apeú, em Castanhal, além da apresentação de vários DJ’s, os brincantes dançarão ao som de K-chorrão, Katt Pará e Judson Marques.

Ainda na quarta-feira de cinzas algumas cidades continuam em ritmo de festa, como no caso de Cametá e Mosqueiro. Na primeira, a atração aguardada pelo público é o cantor de forró Xandy Avião, e na segunda, são esperadas cerca de 15 mil pessoas no Bloco “Pirarucu nas Cinzas”, que leva axé, marchinhas e muito tecnobrega por quase quatro quilômetros de percurso.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)