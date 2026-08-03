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Acervo de Jô Soares é doado para bazar beneficente do Retiro dos Artistas

Entre os itens recebidos estão quadros, poltronas, pufes, almofadas, louças e outros objetos pessoais

Estadão Conteúdo

O Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, recebeu parte do acervo pessoal de Jô Soares (1938-2022) em doação. Os objetos, entregues pela viúva Flávia Pedras, serão destinados a um bazar beneficente.

Entre os itens doados estão quadros, poltronas, pufes, almofadas e louças. A instituição iniciou a catalogação do material, sem data definida para a venda ao público.

A iniciativa visa apoiar o Retiro dos Artistas, fundado em 1918. A missão da entidade é acolher profissionais da área cultural com dificuldades financeiras ou que necessitam de assistência.

A importância do Retiro dos Artistas

Localizado em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio, o Retiro dos Artistas possui uma estrutura de 15 mil m2. O espaço inclui dormitórios, teatro, cinema, biblioteca, piscina e áreas de convivência.

Atualmente, o local abriga mais de 40 residentes e mantém suas atividades por meio de doações. Com despesas mensais estimadas em R$ 300 mil, ações como o bazar são fundamentais para a manutenção.

O legado de Jô Soares e a ação solidária

Jô Soares, renomado apresentador, humorista e escritor, faleceu em agosto de 2022, aos 84 anos. Sua carreira foi marcada pela inteligência, humor e entrevistas icônicas na televisão brasileira.

A iniciativa de Flávia Pedras transforma a memória do artista em uma ação solidária. Os objetos ligados à história de Jô contribuirão para preservar o trabalho do Retiro dos Artistas e apoiar outros profissionais da cultura.

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Palavras-chave

Jô Soares

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Cultura
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