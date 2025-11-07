Capa Jornal Amazônia
AC/DC: ingressos esgotam e banda anuncia 2 shows extras no Brasil

Apresentações adicionais ocorrem em 28 de fevereiro e 4 de março de 2026 no Estádio do MorumBis. Turnê Power Up marca retorno do grupo após 17 anos

Os fãs do AC/DC em São Paulo terão mais oportunidades de assistir à banda australiana, que confirmou duas datas extras para a turnê Power Up em 2026, no Estádio do MorumBis. Além da apresentação de 24 de fevereiro, que teve ingressos esgotados, haverá shows em 28 de fevereiro e 4 de março. A venda dos bilhetes para as novas datas já está disponível pela Ticketmaster. A primeira apresentação da banda no Brasil, marcada para 24 de fevereiro de 2026, teve seus ingressos rapidamente esgotados nesta sexta-feira (7). Diante da alta procura, a organização decidiu abrir vendas para os dias adicionais de shows. O retorno do AC/DC a São Paulo após 17 anos para a turnê mundial Power Up tem gerado grande expectativa. A banda australiana realizará 22 apresentações ao redor do mundo, incluindo Argentina, Chile, Estados Unidos e Canadá.

Ingressos para os shows do AC/DC em São Paulo

Os ingressos para os shows do AC/DC são comercializados pela Ticketmaster, com valores a partir de R$ 850 (inteira). Diferentemente de outros eventos, as apresentações não contarão com pista premium. Os preços das categorias são:

  • Pista A & B: R$ 1.350 (R$ 675 meia)
  • Cadeira inferior: R$ 1.590 (R$ 795 meia)
  • Cadeira superior: R$ 1.490 (R$ 745 meia)
  • Arquibancada: R$ 850 (R$ 425 meia)

Formas de pagamento e detalhes dos shows do AC/DC

Para a compra de ingressos online, é possível parcelar em até 6x sem juros ou de 7 a 12x com juros no cartão de crédito, além de Pix. Na Bilheteria Oficial, localizada no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103, Piso Jurupis, Indianópolis), aceita-se cartão de crédito em até 6x sem juros, cartão de débito e dinheiro. Confira os detalhes das apresentações da banda australiana no Brasil:

  • Apresentações: 24 de fevereiro (terça-feira), 28 de fevereiro (sábado) e 4 de março (quarta-feira)
  • Abertura dos portões: 15h
  • Horário do show: 21h
  • Local: Estádio do Morumbis
  • Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP, 05653-070
  • Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Formação atual do AC/DC e última passagem pelo Brasil

A formação atual do AC/DC conta com Angus Young (guitarra), Brian Johnson (vocais), Stevie Young (guitarra), Chris Chaney (baixo) e Matt Laug (bateria). A última passagem da banda australiana pelo Brasil ocorreu em 2009, com uma apresentação em São Paulo.

