A Casa do Dragão: Rhaenyra Targaryen e a política maquiaveliana

Leia o texto do professor e pesquisador Relivaldo Pinho, escrito especialmente para O Liberal.

Rhaenyra Targaryen, da série “A Casa do Dragão”, é quase uma rainha maquiaveliana. Ela deseja a todo custo tomar o poder e retornar ao Trono de Ferro.

Para isso, ela confabula com os inimigos; age dissimuladamente diante de seus apoiadores e detratores; parece impiedosa no castigo por traição; e tenta eliminar sua linha sucessória oposta que pode ameaçá-la.

Seu fiel companheiro, Daemon Targaryen, quase sempre obedece às suas ordens sem titubear. Mas às vezes bate o pé, e ela o ouve, mesmo que, em certos momentos, a contragosto.

Algumas dessas características estão descritas na obra clássica de Maquiavel, “O Príncipe”. Astúcia, dissimulação, habilidade política, saber decidir, ler a realidade que se apresenta.

Mas é no 2º episódio da 3ª temporada que temos o melhor até agora. É quando finalmente Rhaenyra, por sua astúcia política e pelos seus dragões, invade, quase sem resistência, o palácio do Trono de Ferro.

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No momento de ascender ao Trono, trazem-lhe um “prêmio”. É Otto Hightower. Ele foi o principal conselheiro (Mão do Rei) de três reis.

Com sua perspicácia política, Otto casou sua filha Alicent com o Rei Viserys e arquitetou o golpe que usurpou o trono de Rhaenyra, a herdeira legítima do poder.

Daemon, seu braço direito, diz que ela tem de cortar a cabeça do traidor. Traidores não merecem viver, estarão sempre conspirando. Ele lhe entrega a espada. Ela lacrimeja e vacila.

Em um dos capítulos mais famosos de “O Príncipe”, Maquiavel está falando sobre os atos cruéis de um governante.

Ele diz que os atos de crueldade são “bem empregados os que são executados de uma só vez, por causa de necessidade de cuidar da própria segurança, e que depois são colocados de lado, tornando-se, tanto quanto possível, benefícios para os súditos”.

E os atos cruéis maus empregados? Bom, “são aqueles que, embora de início poucos, aumentam em vez de extinguir-se com o tempo”.

Rhaenyra decide-se. Ela desfere o primeiro golpe pelas costas de Otto Hightower. A espada corta a nuca, mas não o mata. Ela não pode retroceder. O segundo golpe é certeiro e decapita o conselheiro traidor.

O sangue escorre pelo salão. A futura rainha está em choque. Daemon pega-lhe a espada. Ela tenta se reerguer. Não pode mais vacilar.

Ela não pode vacilar, porque na visão maquiaveliana, aquele que não resolver suas ofensas (traições) de uma só vez terá que renovar os atos cruéis a cada dia.

Um golpe. Exemplar, definitivo, para que ele não tenha que se repetir a cada desagravo ao soberano.

Cumpridas as exigências do poder, o trono a aguarda. Rhaenyra Targaryen tem que caminhar em direção ao lugar que sempre desejou. Sua angústia e desconforto são aparentes.

Ela recobra alguma força. A câmera corta para seus pés que, lentos e trôpegos, pisam sobre o sangue por ela derramado. Só há uma direção a seguir.

Quando chega ao trono ela não senta triunfantemente, como deveriam sentar soberanos conquistadores. Ela desaba sobre ele. Seus olhos estão repletos de lágrimas.

Para quem divide tudo entre o bem e o mal, a cena pode gerar algum desconforto. Afinal ela conquistou o que queria.

O que a incomoda não é apenas o preço que ela teve que pagar por isso (perdeu o filho, matou a sangue frio), mas talvez a certeza de que ela terá que continuar a ser maquiaveliana se quiser se manter no poder.

É um poder soberano e como todo poder sem freios, ele é conquistado pela dissimulação, pelo engodo, pelo sangue.

Em sua primeira audiência, após ouvir um pedido de um plebeu, ela está novamente angustiada. Algo se move atrás do trono. É um rato, talvez ele esteja lá para fazê-la lembrar o que é preciso para manter um poder absoluto.

Ela sabe que, mais dia menos dia, se não for exemplar em suas punições, terá que manter sempre a mão na lâmina, como diria Maquiavel. Ou os ratos continuarão a empestar o seu castelo até que a rainha não possa mais decapitar a todos.