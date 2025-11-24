Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

4º Salão de Pernambuco: JBosco será jurado e vai expor no E'Planeta de Todos'

Artistas gráficos novos e os mais conhecidos vão se encontrar no evento que contará com seis jurados e uma mostra com 240 desenhos sobre o tema ambiental ao público

Eduardo Rocha
fonte

Todo a criatividade do artista gráfico JBosco a serviço da preservação ambiental poderá ser conferida no SIHG-PE (Foto: Reprodução / Acervo JBosco)

"Planeta de Todos". Este é o tema ambiental do 4º Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco (SIHG-PE), a ser aberto em 9 de dezembro em Recife (PE), funcionando de 10 de dezembro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026. Esse tema trata do meio ambiente e funciona como uma senha para as reflexões já voltadas para 2026, porque a Terra precisa e merece ser lugar para todos viverem com dignidade e cuidando do meio ambiente. E é aí que entra a arte gráfica, com a sua irreverência e elegância, a fim de fazer todo mundo pensar sobre o que se tem feito ao planetinha. Por isso, novos e antigos artistas gráficos vão se encontrar no Salão. Um deles é o paraense JBosco. Ele vai ser jurado no evento e também expor 40 trabalhos no evento.

Promovido pela Caixa Cultural de Recife (PE) e realizado pela Samucartum Produções (do artista gráfico Samuca), o salão vai ter ao todo seis jurados: Ana Luiza Koehler, Bennê Oliveira, Juan Francisco Miranda (Argentina), Lute, Omar Zevallos (Peru) e JBosco.

JBosco, 64 anos, reúne 42 anos como um artista gráfico conhecido e premiado em diversos países. São 37 anos em O Liberal e 5 anos em A Província do Pará. Um personagem fundamental para o começo da caminhada artística desse paraense foi um familiar dele. "Eu enveredei pelo desenho por uma herança genética do meu avô paterno, Carlos Custódio de Azevedo, artista plástico nascido no Pará e professor do Colégio Estadual Paes de Carvalho por anos.. Ele era professor de Desenho Artístico, um apaixonad pelo desenho", conta.

Ainda bem jovem, JBosco não perdia a chance de conferir os desenhos animados da Hanna Barbera na TV. "Foi uma grande escola. Eu queria faer desenhos de personagens com movimento e expressões faciais fortes. Eu via muito desenhos do Manda Chuva, do Zé Colmeia com o Catatau e o Jonny Quest. O "personagem" JBosco, então, pegou gosto e seguiu carreira.

Chegou ao 4º Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco. Ele vai integrar a comissão de premiação dos trabalhos após rigorosa seleção dos desenhos enviados ao primeiro júri. As categorias do Salão abrangem: caricatura, quadrinho e cartum. O festival tem uma premiação expressiva, que se assemelha ao de Piracicaba (SP).

"O Brasil apresenta uma deficiência em salões de humor gráfico. Muitos acabaram por falta de apoio. Então, este Salão de Pernambuco está se tornando o segundo maior do Brasil. Ele está no calendário internacional de exposições", ressalta JBosco. A quarta edição do evento abrirá em 10 de dezembro, agora, e permanecerá aberto ao público até 1º de fevereiro.

image JBosco: talento paraense em evidência há mais de quatro décadas (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

E quem for conferir o Salão só irá ganhar. Além dos trabalhos concorrentes à premiação, cada um dos seis jurados vai expor 40 trabalhos seus. Essa iniciativa da coordenação do Salão realça sobremaneira o evento, pois possibilita ao público conferir um painel de obras de artistas em evidência ao mesmo tempo em que conhece os trabalhos dos novos.

Os jurados têm de conferir detalhes técnicos nos desenhos do Salão. Um cartum funciona como uma piada desenhada sobre temas atemporais. Já uma caricatura em exagero de uma pessoa importante, de preferência, de uma personalidade. O quadrinho corresponde a uma história curta contada no formato de pequenos quadros.

"O nosso trabalho vai ser julgar 120 trabalhos selecionados para essa análise. A responsabilidade do júri é grande, porque ele tem de verificar os critérios do Salão. Por exemplo, o júri deve observar que os desenhos não podem ser confeccionados com o uso da IA (Inteligência Artificial). Os quadrinhos não podem ter balões (falas dos personagens).

No processo de confecção de cartuns, charges, caricaturas e quadrinhos, a observação do mundo, das pessoas e dos fatos em si por parte do artista gráfico é algo basilar. "O desenho é muito importante, mas o que é decisivo mesmo é a ideia, a sacada. Quer um exemplo? O Jaguar. Agora, analisando os trabalhos dele, a obra, o legado, a gente entende que o cara era fogo mesmo!", diz JBosco.

Imagens em imagens

O público em Recife (PE) vai ter um encontro com os traços e humor irônico de um dos artistas mais criativos do país, para ficar por aqui. JBosco consegue pensar e desenhar um camelo que ao invés de armazenar água na barria já usa um garrafão com água mineral em pleno deserto; ou uma caricatura do artista plástico holandês Vincent van Gogh no tom de um dos quadros "Auto-retrato" (1889) do pintor.

Outra cena feita por JBosco é a de um homem regando um jardim em meio a um cidade tomada pela poluição, onde o único local, em cores, simbolizando a resiliência da vida, é onde aparecem as flores plantadas. Noutra imagem, está um "mundo em forma de paciente hospitalizado" a receber um soro de água, justo em um planeta com predominância de águas. Nas caricaturas do cineasta Spike Lee e do pugilista Mike Tyson, JBosco esbanja técnica e sensibilidade.

O 4º Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco vai reunir essas e outras gemas. Desde já, o Salão em si já é uma opção e tanto para quem gosta de arte, de criatividade. E isso se aprende, por exemplo, com os próprios artistas gráficos, sejam novos ou com mais tempo na atividade. Afinal, a toda hora, pode surgir uma boa cena ou história para ser contada por meio do desenho.

