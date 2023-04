Criminoso rouba placa de carro e deixa bilhete pedindo resgate do objeto

No último sábado (01), um casal teve a placa de identificação do carro roubada e encontrou um bilhete exigindo dinheiro para devolver o objeto roubado. O caso aconteceu em Fortaleza-CE e foi feito boletim de ocorrência.

Segundo a vítima, que estava com o marido na hora do ocorrido, eles teriam ido pegar um macaco para ajudar um amigo que estava com o pneu furado. Quando foram buscar a ferramenta, perceberam que a placa já não estava mais no veículo.

"Sua placa de volta. Evite problemas e gasto absurdo para fazer outra. Devolução imediata", dizia o bilhete escrito à mão. Para o pagamento, o criminoso anotou um número de celular, que era a chave do Pix.

A proprietária não fez nenhuma transferência, entendendo que tratava-se de um golpe, e entrou em contato pelo Whatsapp com o ladrão. Toda a conversa foi registrada e publicada em suas redes sociais.

VEJA MAIS

O trecho divulgado da conversa mostra que o criminoso exigia o pagamento de R$100 para devolver a placa do carro. Após a repercussão, o contato entre eles diminuiu, porém a Polícia Civil segue investigando o caso.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em OLiberal.com, Felipe Saraiva)