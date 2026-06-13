VÍDEO: Torcida brasileira faz festa na Times Square antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

A poucas horas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, a Times Square, em Nova York, foi tomada pelas cores verde e amarela. Desde a sexta-feira (12), centenas de torcedores brasileiros se concentraram no local para demonstrar apoio ao Brasil antes do confronto contra o Marrocos, marcado para este sábado (13), às 19h (horário de Brasília).

Considerada um dos pontos turísticos mais movimentados do mundo, a região se transformou em um ponto de encontro para os fãs da Seleção. Com bandeiras, camisas e cantos tradicionais das arquibancadas, os brasileiros fizeram uma espécie de "fan fest" informal no coração de Manhattan.

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A mobilização contou com a participação do Movimento Verde Amarelo (MVA), principal torcida organizada dedicada exclusivamente à Seleção Brasileira. O grupo promoveu ações de incentivo ao time e reuniu torcedores que viajaram de diferentes partes dos Estados Unidos e do Brasil para acompanhar o Mundial.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a festa dos brasileiros entre os famosos telões da Times Square, atraindo a atenção de turistas e moradores que passavam pelo local.

Brasil estreia na Copa neste sábado

A Seleção Brasileira inicia sua caminhada em busca do hexacampeonato neste sábado (13), diante do Marrocos, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, o Brasil entra em campo no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois da estreia, a equipe ainda terá pela frente Haiti e Escócia na fase de grupos da competição.