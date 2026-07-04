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VÍDEO: Ricardo Rocha, campeão de 94, aposta no hexa e destaca evolução da Seleção Brasileira

Ex-zagueiro da Seleção avalia momento da Seleção Brasileira, destaca evolução jogo a jogo e demonstra confiança na conquista do hexacampeonato durante conversa com a influenciadora paraense Samara Castro.

Hannah Franco
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Campeão de 94, Ricardo Rocha aposta no hexa e destaca evolução da Seleção Brasileira (Reprodução/Redes sociais)

O ex-zagueiro Ricardo Rocha, campeão da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira, demonstrou otimismo em relação ao desempenho do Brasil na atual edição do Mundial e afirmou acreditar na possibilidade de conquista do hexacampeonato. A conversa aconteceu durante um encontro com a influenciadora paraense Samara Castro, em Nova York.

Ricardo Rocha, conhecido como “Xerife” da defesa brasileira, integrou o elenco que conquistou o tetracampeonato nos Estados Unidos e também esteve presente na Copa do Mundo de 1990. Ao todo, defendeu a Seleção em 43 partidas e segue sendo uma das referências daquela geração vencedora.

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Durante a conversa, o ex-jogador avaliou de forma positiva o momento atual da equipe brasileira e ressaltou sua confiança em uma campanha forte no torneio. “Em 94 o Brasil foi campeão do mundo e eu estava nessa seleção. O Brasil tá bem. Eu acho que o Brasil tem condições de ser campeão”, afirmou.

O ex-zagueiro também destacou uma coincidência histórica ao comparar ciclos de conquistas da Seleção Brasileira. “São 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Igual a gente tinha entre 70 e 94. Então está tudo caminhando bem, vai dar certo, a gente vai ser campeão”, disse.

Ricardo Rocha reforçou ainda que enxerga evolução no desempenho da equipe ao longo da competição e mantém a expectativa de crescimento até as fases decisivas. “A gente tem condições de buscar esse hexacampeonato. Estamos crescendo jogo a jogo e agora é torcer para fazer um grande jogo diante da Noruega”, completou o campeão mundial de 1994.

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