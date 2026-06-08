Último convocado, Éderson estava sem passaporte e malas para embarcar rumo à Copa

A convocação de Éderson para a Copa do Mundo pegou muita gente de surpresa no último domingo (7), inclusive o próprio jogador. Chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir Wesley, cortado por lesão, o volante da Atalanta precisou enfrentar uma verdadeira corrida contra o tempo para conseguir viajar aos Estados Unidos e se apresentar à Seleção Brasileira.

O atleta aproveitava as férias em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sua cidade natal. Na noite de sábado (6), ele participou do casamento do jogador Rômulo, volante do Tigres, do México. Apesar de fazer parte da lista de 55 pré-convocados da Seleção, Éderson não acreditava mais em uma convocação e viajou sem sequer levar o passaporte.

Na manhã deste domingo, o meio-campista recebeu a ligação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informando que havia sido convocado. A partir daquele momento, começou uma força-tarefa para resolver toda a logística necessária para a viagem internacional.

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Passaporte ficou no Rio de Janeiro

O primeiro problema surgiu logo após a confirmação da convocação. O passaporte de Éderson estava no Rio de Janeiro. Amigos e pessoas próximas foram acionados para buscar o documento e levá-lo até São Paulo, onde o jogador faria conexão para embarcar rumo aos Estados Unidos.

A situação só não foi mais complicada porque a CBF já havia providenciado o visto norte-americano para todos os atletas que integravam a lista preliminar de 55 nomes. Com isso, restava apenas garantir que o passaporte chegasse a tempo do embarque.

Esposa precisou comprar roupas e mala às pressas

Enquanto o passaporte era encaminhado para São Paulo, outra missão acontecia em paralelo. A esposa do jogador, Myckaela, precisou organizar rapidamente toda a bagagem necessária para a viagem.

Em uma publicação nas redes sociais, ela revelou que contou com a ajuda de uma amiga para comprar malas e roupas de última hora.

"Acordei a Stefanne Ferreira no susto para ela voar no shopping comprar mala e roupa para o Éderson, já que tínhamos vindo para Campo Grande para o casamento de um amigo nosso e não tínhamos nada", escreveu.

Como a convocação aconteceu de forma inesperada, o volante não tinha separado qualquer item para uma possível viagem relacionada à competição.

Corrida contra o relógio para chegar à Seleção

Entre ligações, documentos, reservas e ajustes de última hora, o domingo foi marcado por uma intensa movimentação. Enquanto tentava responder às centenas de mensagens recebidas após a convocação, Éderson embarcou de Campo Grande para São Paulo no início da tarde.

Já durante a noite, com o passaporte em mãos e as malas prontas, o jogador seguiu para Newark, nos Estados Unidos. Menos de 24 horas antes, ele participava de uma festa de casamento. Agora, atravessa o continente para disputar a principal competição do futebol mundial.

Quando Éderson se apresenta à Seleção Brasileira?

A expectativa é que o volante chegue ao centro de treinamento da Seleção Brasileira em Nova Jersey na manhã desta segunda-feira (8). O jogador ainda deve passar pelos exames médicos de rotina antes de participar normalmente da atividade programada para a tarde.

A comissão técnica de Carlo Ancelotti vê o atleta da Atalanta como uma alternativa importante para o meio-campo, especialmente pela intensidade na marcação, capacidade de recuperação de bola e presença ofensiva.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o próximo sábado (13), contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília).

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