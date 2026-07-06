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Portugal x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (6) da Copa do Mundo

Seleções ibéricas disputam vaga nas quartas de final nesta segunda-feira; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
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Portugal x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (6) da Copa do Mundo (Instagram/@portugal)

Portugal x Espanha disputam hoje, segunda-feira (06/07), as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Onde assistir Portugal x Espanha ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube.

Como chegam as seleções?

Portugal chega embalado após eliminar a Croácia de virada por 2 a 1 na fase anterior. A equipe comandada por Roberto Martínez mostrou evolução no torneio e aposta novamente na experiência de Cristiano Ronaldo e na velocidade de Pedro Neto e Rafael Leão para buscar a classificação.

A Espanha também vive grande momento na Copa do Mundo. Depois de golear a Áustria por 3 a 0, a seleção de Luis de la Fuente chega confiante para o clássico ibérico. O treinador pretende manter a mesma formação que venceu nas oitavas, apostando na continuidade do bom desempenho coletivo.

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Portugal x Espanha: prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Rafael Leão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Espanha: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal. Técnico: Luis de la Fuente.

Ficha técnica

Portugal x Espanha
Copa do Mundo 2026 – Oitavas de final
Data: 6 de julho de 2026
Horário: 16h (de Brasília)
Local: AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos
Transmissão: CazéTV (YouTube)

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Copa do Mundo

portugal x espanha

Cristiano Ronaldo
Copa 2026
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