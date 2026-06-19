Por que Matheus Cunha comemora como surfista? Entenda gesto do atacante da Seleção Brasileira

Matheus Cunha é um dos destaques da Seleção Brasileira na partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Titular pela primeira vez em um Mundial, o atacante marcou os dois primeiros gols da partida no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e chamou a atenção pela comemoração: simulando estar em cima de uma prancha de surfe.

O gesto já se tornou uma marca registrada do camisa 9, mas tem um significado especial que vai além do futebol. Entenda a seguir.

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Apaixonado pelo mar, Matheus Cunha também é surfista. Ele começou a praticar o esporte durante um período de férias em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Foi lá que conheceu surfistas locais e se aproximou do campeão olímpico Ítalo Ferreira, uma das maiores referências do esporte no Brasil.

Desde então, o atacante incorporou o surfe à rotina nos momentos de descanso e passou a homenagear, nas comemorações, as pessoas que o incentivaram a entrar no esporte.

"O surfe apareceu na minha vida em um momento de lazer e descanso. Estava tirando alguns dias de férias em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, e lá tive o prazer de conhecer alguns surfistas. Desde então, tomei gosto pelo esporte e procuro praticá-lo sempre que tenho um tempo livre", revelou o atacante em entrevista ao ge.

Comemoração de Matheus Cunha tem relação com paixão fora do futebol. (Tarso Sarraf/O Liberal)

Atualmente no Manchester United, Matheus Cunha encontrou uma forma de continuar praticando o esporte mesmo longe das praias brasileiras. O jogador costuma aproveitar os períodos de folga para treinar em piscinas de ondas artificiais em Bristol, na Inglaterra.

A ligação com o surfe é tão forte que a tradicional comemoração em forma de "surfista" passou a acompanhá-lo dentro dos gramados, tanto no clube quanto na Seleção Brasileira.

Dois gols contra o Haiti e fim de um longo jejum

Além do simbolismo da comemoração, a noite desta sexta-feira foi especial para o atacante. Matheus Cunha balançou as redes duas vezes diante do Haiti, marcando aos 13 e aos 35 minutos do primeiro tempo.

Os gols encerraram um jejum de mais de um ano sem marcar pela Seleção Brasileira. O último havia sido em 25 de março, na derrota por 4 a 1 para a Argentina. Também foram os primeiros gols do atacante em uma Copa do Mundo.