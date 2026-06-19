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Por que a Seleção Brasileira é chamada de 'Canarinho'? Entenda a relação da ave com o futebol

A associação do pássaro ao Brasil surgiu durante a Copa de 1950

Victoria Rodrigues
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O Canarinho é o mascote oficial da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/ Clínica Lardy | Instagram @brasil)

Em épocas de Copa do Mundo, quem nunca viu ou ouviu alguma referência à ave Canarinho nos designs das camisas, músicas de arquibancada, nas narrações históricas ou até mesmo nas manchetes dos jornais? A verdade é que o passarinho de cor amarela atravessou gerações e chegou a se tornar oficialmente o mascote da Seleção Brasileira com memes que viralizam até os dias atuais, como o do próprio "Canarinho Pistola".

O Canário-da-terra (Sicalis flaveola) é uma pequena ave de plumagem amarela intensa, nativa da América do Sul e bastante encontrada em diferentes regiões do Brasil. Com penas vibrantes que parecem carregar o sol nas asas e um canto melodioso, o pássaro possui cerca de 13 centímetros de comprimento e pouco mais de 20 gramas, a depender da área onde vive e da alimentação que captura no dia a dia.

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Qual a relação entre o Canarinho e a Seleção Brasileira?

A relação entre a ave Canarinho e a Seleção Brasileira surgiu durante a Copa do Mundo de 1950, na época em que o Brasil perdeu para o Uruguai por 2 a 1 no final do evento esportivo mundial. Eternamente apelidado como "Maracanazo", o episódio ficou famoso por ter traumatizado os brasileiros esperançosos e pelos jogadores terem utilizado a clássica camisa branca que, para muitos, é vista como um 'símbolo de azar'.

Três anos após aquela final considerada trágica aos amantes e profissionais do futebol, a Confederação Brasileira de Desportos (CBD), em parceria com o jornal "Correio da Manhã", lançou um concurso nacional para escolher uma nova identidade visual para o Brasil. A proposta vencedora foi a do jovem Aldyr Garcia Schlee, que apresentou uma camisa amarela com detalhes verdes, calção azul e meiões brancos.

Com as cores da bandeira do Brasil, não demorou muito para que a identidade visual fosse associada à imagem dos canarinhos devido à semelhança entre o amarelo vivo do uniforme e a plumagem do canário-da-terra. Contudo, mais do que uma afinidade visual, o canarinho representa até hoje uma personalidade simbólica, já que a ave também é territorialista, competitiva e não costuma recuar diante de rivais.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

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