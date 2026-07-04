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Paraguai x França: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4/7) da Copa do Mundo

Após eliminar a Alemanha, paraguaios encaram a França nas oitavas; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Paraguai x França: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4/7) da Copa do Mundo (Tarso Sarraf/O Liberal)

Paraguai x França disputam hoje, sábado (04/07), as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.

Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.

Onde assistir Paraguai x França ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube.

Como chegam as seleções?

O Paraguai chega embalado após eliminar a Alemanha nas oitavas, em uma classificação histórica decidida nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. A equipe comandada por Gustavo Alfaro tenta repetir a organização defensiva e a eficiência demonstradas na fase anterior.

Já a França vive grande fase e chega como uma das favoritas ao título. Os franceses eliminaram a Suécia com vitória por 3 a 0 e mantêm um dos ataques mais fortes da competição, liderados por Mbappé, Dembélé e Olise.

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Paraguai x França: prováveis escalações

Paraguai: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Canale e Junior Alonso; Galarza, Cubas, Almirón e Bobadilla; Ávalos e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Lucas Digne; Tchouaméni, Rabiot e Barcola; Olise, Mbappé e Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.

Ficha técnica

Paraguai x França
Copa do Mundo 2026 – Oitavas de final
Data: 4 de julho de 2026
Horário: 18h (de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
Transmissão: CazéTV (YouTube)

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Copa do Mundo

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