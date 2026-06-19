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O que acontece se o Brasil perder para o Haiti? Entenda cenário do Grupo C na Copa do Mundo de 2026

Seleção Brasileira enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19) e uma derrota pode complicar a briga por vaga nas oitavas de final

Hannah Franco
fonte

Se o Brasil perder para o Haiti o que acontece com a seleção no Grupo C da Copa do Mundo (Tarso Sarraf/O Liberal)

A partida entre Brasil x Haiti, marcada para esta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, levanta uma dúvida importante entre os torcedores: o que acontece com a Seleção Brasileira em caso de derrota?

Apesar do peso do confronto, uma derrota não elimina o Brasil de forma imediata, mas pode complicar significativamente o caminho rumo às oitavas de final.

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Brasil pode ser eliminado se perder para o Haiti?

A resposta é não. Mesmo em caso de derrota para o Haiti, o Brasil não estará matematicamente eliminado nesta rodada.

Com o novo formato da Copa do Mundo de 2026, que conta com 48 seleções e ampliação do número de classificados, a fase de grupos passou a oferecer mais possibilidades de classificação, incluindo vagas para os melhores terceiros colocados.

Como fica o Brasil no Grupo C em caso de derrota

Se o Brasil for derrotado, a equipe caribenha chega a 3 pontos e ultrapassa a Seleção na tabela. O Brasil, que soma 1 ponto após empate na estreia, pode cair para a terceira ou até quarta posição, dependendo do outro jogo do grupo.

Nesse cenário, a Seleção Brasileira entraria na última rodada pressionada e possivelmente obrigada a vencer a Escócia para manter chances reais de classificação.

image Brasil durante a partida contra o Marrocos. (Tarso Sarraf/O Liberal)

Cenário de classificação ainda segue aberto

Mesmo com uma derrota, o Brasil ainda teria possibilidades de avançar para o mata-mata da Copa do Mundo. Pelo regulamento, avançam:

  • Os dois primeiros colocados de cada grupo
  • Os oito melhores terceiros colocados entre todos os grupos

Isso significa que, dependendo do saldo de gols e desempenho geral, a Seleção ainda poderia seguir viva na competição mesmo com um tropeço diante do Haiti.

A combinação de resultados da rodada também interfere diretamente no cenário. Caso Escócia e Marrocos pontuem, o grupo pode ficar ainda mais equilibrado, aumentando a pressão sobre o Brasil na última rodada.

O que o Brasil precisa fazer após uma possível derrota

Em caso de revés, o cenário mais provável é de decisão na última rodada. O Brasil precisaria:

  • Vencer a Escócia
  • Melhorar saldo de gols
  • Dependendo da combinação, torcer por outros resultados

A derrota, portanto, não encerra a campanha, mas transforma o último jogo em decisão.

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