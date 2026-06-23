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Neymar vai jogar contra a Escócia? Veja o que disse Ancelotti sobre retorno do atacante

Após três dias seguidos de treinos com o grupo, atacante volta a ser relacionado

Hannah Franco
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Neymar e Carlo Ancelotti durante treinos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Tarso Sarraf/O Liberal)

A expectativa em torno do retorno de Neymar à Seleção Brasileira aumentou às vésperas do confronto contra a Escócia, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Recuperado de uma lesão muscular de grau II na panturrilha, o camisa 10 voltou a trabalhar normalmente com os companheiros e deve ser relacionado para a partida desta quarta-feira (24), em Miami.

O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o atacante está liberado e poderá ser utilizado ao longo da partida. A tendência é que Neymar comece no banco de reservas, mas exista a possibilidade de entrar no segundo tempo, marcando sua primeira participação no Mundial de 2026.

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Neymar vai jogar?

A Seleção Brasileira encerrou nesta terça-feira (23), em Nova Jersey, a preparação para enfrentar a Escócia. Antes do embarque para Miami, Carlo Ancelotti comandou os últimos ajustes da equipe e observou alternativas para substituir Raphinha, que se recupera de uma lesão muscular.

Neymar participou pelo terceiro dia consecutivo das atividades sem restrições, demonstrando evolução física e recebendo sinal verde da comissão técnica. Apesar da liberação médica, a tendência é que o atacante seja utilizado de forma gradual, iniciando o confronto como opção no banco.

Além da situação do camisa 10, Ancelotti ainda avalia mudanças na equipe. Luiz Henrique, Rayan e Endrick disputam uma vaga no setor ofensivo.

Empatado em pontos com o Marrocos, o Brasil busca a liderança do Grupo C para garantir uma posição mais favorável no mata-mata. O duelo contra a Escócia será disputado às 19h (de Brasília), em Miami.

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