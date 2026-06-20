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Jogos da Copa do Mundo hoje (20): veja os horários e onde assistir às partidas deste sábado (20)

A agenda do dia reúne os confrontos entre Holanda x Suécia, Alemanha x Costa do Marfim, Equador x Curaçao e Tunísia x Japão, em partidas que podem definir os rumos dos grupos E e F

Hannah Franco
fonte

Jogos da Copa do Mundo deste sábado (20): confira horários e onde assistir às partidas (Reprodução/Instagram)

A Copa do Mundo de 2026 segue neste sábado (20) com mais quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. Entre os destaques da programação estão os duelos entre Holanda e Suécia, que brigam pela liderança do Grupo F, e Alemanha e Costa do Marfim, que disputam a ponta do Grupo E.

Os confrontos podem definir os rumos das chaves antes da rodada decisiva e encaminhar as classificações para a fase de mata-mata. Confira os jogos da Copa do Mundo hoje e tudo o que você precisa saber sobre cada confronto.

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Holanda x Suécia

A programação deste sábado (20) começa com o confronto entre Holanda e Suécia, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

A Suécia lidera o Grupo F após golear a Tunísia por 5 a 1 na estreia. Já a Holanda ocupa a terceira colocação com um ponto, conquistado no empate por 2 a 2 diante do Japão.

Data: 20 de junho de 2026
Horário: 14h (de Brasília)
Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
Grupo F
Onde assistir: CazéTV

Alemanha x Costa do Marfim

Mais tarde, às 17h, Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam no BMO Field, em Toronto, no Canadá, pela segunda rodada do Grupo E.

As duas seleções chegam embaladas após vencerem na primeira rodada. A Alemanha assumiu a liderança do Grupo E ao aplicar uma goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, enquanto a Costa do Marfim derrotou o Equador por 2 a 1 e aparece logo atrás na tabela.

Data: 20 de junho de 2026
Horário: 17h (de Brasília)
Local: BMO Field, Toronto (Canadá)
Grupo E
Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge TV, N Sports e CazéTV

Equador x Curaçao

Às 21h, Equador e Curaçao entram em campo no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, em partida válida pela segunda rodada do Grupo E.

As duas equipes buscam os primeiros pontos no Mundial. O Equador foi derrotado pela Costa do Marfim na estreia, enquanto Curaçao sofreu a maior goleada da primeira rodada ao perder por 7 a 1 para a Alemanha.

Data: 20 de junho de 2026
Horário: 21h (de Brasília)
Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)
Grupo E
Onde assistir: CazéTV

Tunísia x Japão

Fechando a programação do dia, Tunísia e Japão se enfrentam à 1h da madrugada de sábado para domingo (21), no Estádio BBVA, em Monterrey, no México, pela segunda rodada do Grupo F.

O Japão começou a Copa com empate diante da Holanda e soma um ponto. Já a Tunísia tenta se recuperar após a goleada sofrida para a Suécia na estreia.

Data: 21 de junho de 2026
Horário: 1h (de Brasília)
Local: Estádio BBVA, Monterrey (México)
Grupo F
Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge TV, N Sports e CazéTV

Jogos da Copa do Mundo deste sábado (20)

  • Holanda x Suécia — 14h
  • Alemanha x Costa do Marfim — 17h
  • Equador x Curaçao — 21h
  • Tunísia x Japão — 1h de domingo (21)
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