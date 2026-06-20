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Holanda x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/06) da Copa do Mundo

Holanda e Suécia entram em campo neste sábado pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo.

Hannah Franco
fonte

Holanda x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/06) da Copa do Mundo (Reprodução/Instagram)

Holanda x Suécia disputam hoje, sábado (20/06), a segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Onde assistir Holanda x Suécia ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.

Como chegam as equipes?

A Holanda busca a primeira vitória na Copa do Mundo após estrear com empate por 2 a 2 diante do Japão. A equipe comandada por Ronald Koeman sabe da importância do confronto para seguir em boa posição no Grupo F, que poderá cruzar com a chave do Brasil no mata-mata. Apesar de considerar o resultado da estreia aceitável, o treinador admitiu a possibilidade de fazer ajustes na equipe.

A Suécia vive situação mais confortável. Os suecos estrearam com uma goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia e lideram o Grupo F com três pontos. Sob o comando de Graham Potter, a seleção aposta na força ofensiva da dupla formada por Viktor Gyökeres e Alexander Isak para manter os 100% de aproveitamento no Mundial.

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Holanda x Suécia: prováveis escalações

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo e Crysencio Summerville. Técnico: Ronald Koeman.

Suécia: Kristoffer Nordfeldt; Isak Hien, Gustaf Lagerbielke e Victor Lindelöf; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Jesper Karlström e Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyökeres e Alexander Isak. Técnico: Graham Potter.

Ficha técnica

Holanda x Suécia
Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo F
Data: 20 de junho de 2026
Horário: 14h (de Brasília)
Local: NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos
Transmissão: CazéTV

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