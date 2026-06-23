Harry Kane tem quantos gols em Copa do Mundo? Veja números, jogos e recordes

O atacante Harry Kane soma 10 gols em Copas do Mundo. O capitão da Inglaterra atingiu a marca durante a Copa do Mundo de 2026, igualando o recorde de Gary Lineker como maior goleador inglês da história da competição. Nesta terça-feira (23), os ingleses encaram a seleção de Gana e o "Furacão Kane" pode fazer história.

Com os dois gols marcados na vitória da Inglaterra sobre a Croácia na estreia do Mundial de 2026, Kane chegou aos 10 gols em Copas. Este número o coloca entre os maiores artilheiros da história do torneio.

Aos 32 anos, o atacante segue como principal referência ofensiva da seleção inglesa. Ele ainda pode aumentar sua marca no restante do torneio, buscando se isolar como o maior recordista do país.

Quantos gols Harry Kane fez em cada Copa do Mundo?

A trajetória de Harry Kane em Copas começou na edição de 2018, na Rússia. Naquele torneio, ele terminou como artilheiro e conquistou a Chuteira de Ouro.

Confira o desempenho por edição:

Copa do Mundo de 2018 (Rússia): 6 gols;

Copa do Mundo de 2022 (Catar): 2 gols;

Copa do Mundo de 2026 (Estados Unidos, México e Canadá): 2 gols (até o momento).

Total: 10 gols em Copas do Mundo.

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Harry Kane foi artilheiro de Copa?

Sim. Kane foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2018 ao marcar seis gols pela Inglaterra. Ele se tornou o primeiro inglês a conquistar a Chuteira de Ouro desde Gary Lineker, em 1986.

Na campanha daquele Mundial, ele marcou:

2 gols contra a Tunísia;

3 gols contra o Panamá;

1 gol contra a Colômbia nas oitavas de final.

Depois disso, não voltou a marcar no restante do torneio.

Harry Kane está entre os maiores artilheiros da história das Copas?

Sim. Com 10 gols, Kane entrou para o grupo de jogadores que alcançaram dois dígitos em Copas do Mundo. Ele se junta a nomes históricos como Thomas Müller, Gabriel Batistuta e Gary Lineker.

O ranking histórico é liderado atualmente por Lionel Messi, que alcançou 18 gols na Copa do Mundo de 2026.

Harry Kane pode bater o recorde inglês?

Sim. Como já igualou os 10 gols de Gary Lineker, qualquer novo gol marcado por Kane em partidas futuras da Copa do Mundo de 2026 fará dele o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo de forma isolada.

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