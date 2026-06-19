Estados Unidos x Austrália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19) da Copa do Mundo

Estados Unidos x Austrália disputam hoje, sexta-feira (19/06), a 2ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estados Unidos x Austrália ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Estados Unidos e Austrália fazem um confronto direto pela liderança do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções estrearam com vitória e somam três pontos na chave.

A equipe norte-americana foi uma das sensações da rodada inicial ao vencer o Paraguai por 4 a 1 diante de sua torcida. O resultado aumentou a confiança dos comandados de Mauricio Pochettino, que buscam encaminhar a classificação para o mata-mata.

Já a Austrália surpreendeu ao derrotar a Turquia por 2 a 0 na estreia. A equipe dirigida por Tony Popovic chega embalada e aposta na manutenção da base que conquistou os três pontos para tentar assumir a ponta isolada do grupo.

Em 2025, as duas seleções se enfrentaram em amistoso preparatório, com vitória dos Estados Unidos por 2 a 1.

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Estados Unidos x Austrália: prováveis escalações

Estados Unidos: Matt Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Chris Richards e Antonee Robinson; Tillman, Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie e Christian Pulisic (Sebastian Berhalter); Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

Austrália: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda e Jordan Bos; Mohamed Toure. Técnico: Tony Popovic.

FICHA TÉCNICA

Estados Unidos x Austrália

Copa do Mundo 2026 – Grupo D

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

Data/Horário: 19 de junho de 2026, às 16h