Estados Unidos x Austrália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19) da Copa do Mundo
Seleções disputam a liderança do Grupo D após estrearem com vitória no Mundial de 2026
Estados Unidos x Austrália disputam hoje, sexta-feira (19/06), a 2ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:
Onde assistir Estados Unidos x Austrália ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).
Como as equipes chegam para o jogo?
Estados Unidos e Austrália fazem um confronto direto pela liderança do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções estrearam com vitória e somam três pontos na chave.
A equipe norte-americana foi uma das sensações da rodada inicial ao vencer o Paraguai por 4 a 1 diante de sua torcida. O resultado aumentou a confiança dos comandados de Mauricio Pochettino, que buscam encaminhar a classificação para o mata-mata.
Já a Austrália surpreendeu ao derrotar a Turquia por 2 a 0 na estreia. A equipe dirigida por Tony Popovic chega embalada e aposta na manutenção da base que conquistou os três pontos para tentar assumir a ponta isolada do grupo.
Em 2025, as duas seleções se enfrentaram em amistoso preparatório, com vitória dos Estados Unidos por 2 a 1.
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Estados Unidos x Austrália: prováveis escalações
Estados Unidos: Matt Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Chris Richards e Antonee Robinson; Tillman, Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie e Christian Pulisic (Sebastian Berhalter); Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
Austrália: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda e Jordan Bos; Mohamed Toure. Técnico: Tony Popovic.
FICHA TÉCNICA
Estados Unidos x Austrália
Copa do Mundo 2026 – Grupo D
Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)
Data/Horário: 19 de junho de 2026, às 16h
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