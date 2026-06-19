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Escócia x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/06) da Copa do Mundo

Escócia e Marrocos entram em campo pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
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Escócia x Marrocos hoje (19/06): onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo (Tarso Sarraf/O Liberal)

Escócia x Marrocos disputam hoje, sexta-feira (19/06), a segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, nos Estados Unidos. Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Onde assistir Escócia x Marrocos ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.

Como chegam as equipes?

A Escócia iniciou sua campanha com vitória por 1 a 0 sobre o Haiti e assumiu a liderança do Grupo C. O retorno dos escoceses à Copa do Mundo após 28 anos foi marcado por um resultado importante, mantendo viva a esperança de avançar ao mata-mata. Sob o comando de Steven Clarke desde 2019, a equipe busca consolidar a classificação.

Já o Marrocos arrancou um empate por 1 a 1 diante do Brasil na estreia e mostrou novamente a força da geração que fez história no Mundial do Catar. Mesmo com os desfalques de Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli, os africanos seguem confiando no talento de nomes como Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Yassine Bounou para buscar a primeira vitória na competição.

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Escócia x Marrocos: prováveis escalações

Escócia: Gunn; Hickey, Hendry, Hanley e Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay e McGinn; Adams e Shankland. Técnico: Steven Clarke.

Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; El Aynaoui e Bouaddi; Brahim Díaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Ficha técnica

Escócia x Marrocos
Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo C
Data: 19 de junho de 2026
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts (EUA)

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Escócia

Marrocos

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Copa 2026
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