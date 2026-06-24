Escócia x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/06) da Copa do Mundo

Escócia x Brasil disputam hoje, quarta-feira (24/06), a terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos. Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Onde assistir Escócia x Brasil ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, SBT, SporTV, ge TV e CazéTV, disponível gratuitamente no YouTube e no Disney+.

Como chegam as equipes?

O Brasil chega à última rodada na liderança do Grupo C após vencer o Haiti por 3 a 0, chegando aos mesmos quatro pontos do Marrocos, mas com vantagem no saldo de gols. A Seleção comandada por Carlo Ancelotti depende apenas de uma vitória para confirmar a primeira colocação, podendo ainda ser ultrapassada dependendo do resultado paralelo da chave.

Já a Escócia vive situação mais complicada. A equipe perdeu para o Marrocos por 1 a 0 e precisa vencer o Brasil para ainda sonhar com classificação direta às oitavas de final. Um empate pode manter os escoceses na disputa por uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

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Escócia x Brasil: prováveis escalações

Escócia: Gunn; Hickey, Hanley, Hendry e Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson e McGinn; Che Adams e Shankland. Técnico: Steven Clarke.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique ou Endrick), Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Ficha técnica

Escócia x Brasil

Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo C

Data: 24 de junho de 2026

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Transmissão: TV Globo, SBT, SporTV, ge TV e CazéTV