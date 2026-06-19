Brasil x Haiti: odds apontam amplo favoritismo da Seleção na Copa

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. As projeções das casas de apostas apontam amplo favoritismo da Seleção Brasileira para a partida. Segundo levantamento da plataforma Oddspedia, a vitória do Brasil aparece com odds de 1.14, enquanto um triunfo haitiano pode render até 26 vezes o valor apostado.

A diferença entre as cotações coloca o confronto entre os maiores desequilíbrios de favoritismo registrados nesta fase da competição. O empate aparece como resultado intermediário, com odd de 11.00.

Nas apostas esportivas, odds menores representam maior probabilidade de ocorrência de um resultado. Com a cotação atual, o Brasil é apontado como favorito para conquistar os três pontos.

VEJA MAIS

Brasil concentra a maior parte das apostas

Além das cotações, os dados indicam forte confiança dos apostadores na equipe brasileira. Cerca de 97% do dinheiro movimentado no mercado de resultado final está direcionado para a vitória da Seleção.

Confira as principais odds para o confronto:

Brasil: 1.14

Empate: 11.00

Haiti: 26.00

Mercado projeta partida com muitos gols

Outro mercado que chama atenção é o de gols. A linha principal foi estabelecida em 3,5 gols, com cotações próximas para os dois cenários.

Veja as odds:

Mais de 3,5 gols: 1.83

Menos de 3,5 gols: 2.00

As projeções também indicam expectativa de que o Brasil marque pelo menos duas vezes. A opção de mais de 1,5 gol na partida aparece com odd de 1.11.

Já no mercado "Ambas as equipes marcam", o cenário mais provável é de que apenas uma das seleções balance as redes.

Sim: 2.48

Não: 1.57

Vinícius Júnior lidera mercado de artilheiros

Nos mercados individuais, Vinícius Júnior aparece como o principal candidato a marcar durante a partida.

Odds para marcar a qualquer momento:

Vinícius Júnior: 1.73

Igor Thiago: 1.76

Raphinha: 1.91

Endrick: 1.99

Matheus Cunha: 2.18

Lucas Paquetá: 2.43

Gabriel Martinelli: 2.47

Pelo Haiti, Duckens Nazon e Wilson Isidor são os jogadores mais cotados para marcar, ambos com odd de 6.80.

Histórico recente reforça favoritismo brasileiro

Além das projeções das casas de apostas, o momento das equipes também ajuda a explicar o cenário apontado pelo mercado.

O Brasil chega para o confronto com três vitórias consecutivas e está invicto há quatro partidas. A Seleção também marcou gols em seus últimos nove compromissos.

O retrospecto entre as equipes também favorece os brasileiros. O último encontro terminou com vitória do Brasil por seis gols de diferença.

Odds médias de Brasil x Haiti

Vitória do Brasil: 1.14

Empate: 11.00

Vitória do Haiti: 26.00

Mais de 3,5 gols: 1.83

Menos de 3,5 gols: 2.00

Ambas marcam – Sim: 2.48

Ambas marcam – Não: 1.57

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Philadelphia Stadium, na Filadélfia, Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. As odds podem sofrer alterações até o início da partida, conforme o volume de apostas registrado nas plataformas esportivas.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.