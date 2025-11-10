Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

VÍDEO: Indonésias dançam com participantes de outros países na COP 30

As imagens mostram o grupo de mulheres dançando alegremente com outros participantes do evento em Belém

Riulen Ropan
fonte

Em um vídeo gravado durante a apresentação, é possível ver pelo menos quatro pessoas de outros países dançando alegremente com o grupo. (Foto: Gerliton Eduardo / O Liberal)

Nesta segunda-feira (10), durante o primeiro dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, uma cena chamou a atenção de quem estava próximo ao estande da Indonésia. Enquanto algumas mulheres, usando trajes característicos do país, realizavam uma dança, participantes do evento de outras nacionalidades se juntaram ao grupo e executaram a coreografia com elas.

Em um vídeo gravado durante a apresentação, é possível ver pelo menos quatro pessoas de outros países dançando alegremente com o grupo.

A cena simboliza a união das nações em busca de um objetivo comum: acelerar medidas para limitar o aumento da temperatura global.

A COP 30 é realizada em Belém durante os dias 10 a 21 de novembro. Cerca de 50 mil pessoas, entre diplomatas, líderes, ativistas, cientistas e empresários, participam do evento para discutir ações climáticas para o planeta.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

