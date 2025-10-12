Vice-presidente Geraldo Alckmin participa da abertura da Pré-COP 30

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participará da Cerimônia Oficial de Abertura da Pre-COP, a Reunião Ministerial Preparatória da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). O evento começa às 9h desta segunda-feira (13), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, e segue até terça-feira (14).

Com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Roma, por ocasião do Fórum Mundial da Alimentação, Alckmin participará do evento Pré-COP como presidente da República em exercício.

Veja mais

A programação no CICB contará com a presença de ministros, negociadores e representantes da sociedade civil. Durante o evento, os países devem alinhar posições políticas e técnicas sobre os principais desafios da agenda climática global, como financiamento climático, transição energética, adaptação e preservação da biodiversidade.

O evento desta semana marca o retorno da comunidade internacional ao Hemisfério Sul em um momento decisivo para o avanço das negociações rumo à COP 30.

As sessões plenárias, reuniões temáticas e consultas informais serão conduzidas pela presidência da COP 30. Durante a programação, também serão apresentados o progresso de iniciativas como a Agenda de Ação, o Roteiro de Baku a Belém e os Círculos de Liderança da COP 30 – Ministros das Finanças, Povos, Presidentes da COP e Balanço Ético Global.