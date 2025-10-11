Carimbo da COP 30 é lançado no Aeroporto Internacional e simboliza a chegada do evento a Belém

Foi lançado, na última sexta-feira (30), o carimbo comemorativo da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será aplicado nos passaportes de todos os passageiros — brasileiros e estrangeiros — que embarcarem ou desembarcarem na área internacional do aeroporto de Belém até 31 de dezembro de 2025. O ato simbólico marcou o início da contagem regressiva para o evento, que será realizado na capital paraense a partir do dia 10 de novembro.

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) em parceria com a Polícia Federal. O carimbo segue a identidade visual oficial da CO P30, com os dizeres “COP 30 Brasil – Amazônia – Belém 2025”, inspirado em iniciativas internacionais como as Olimpíadas do Rio de Janeiro (2016) e a COP 29, em Baku, no Azerbaijão, quando símbolos comemorativos também promoveram as cidades-sede. A PF será responsável por aplicar o carimbo em todos os passaportes processados no aeroporto, incluindo os de chefes de Estado e delegações oficiais que desembarcarem na Base Aérea da capital.

Na ocasião, o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, ressaltou a importância desse momento para a promoção internacional do destino e o fortalecimento do turismo sustentável. "O Aeroporto Internacional de Belém é a porta de entrada da Amazônia. Este carimbo é o primeiro ‘olá’ do Pará aos nossos visitantes, o primeiro abraço de boas-vindas da Amazônia. Ele convida o mundo a descobrir nossas belezas naturais, nossa cultura rica e a hospitalidade sem igual do nosso povo”, diz.

Caráter acolhedor

Para o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, a iniciativa reforça o caráter acolhedor do estado. “Não é apenas um carimbo, é um símbolo do quanto o Brasil e o povo paraense sabem receber bem. É uma expressão da nossa hospitalidade e da alegria em receber o mundo para discutir o futuro climático a partir da Amazônia. Essa COP será histórica, porque discutirá a Amazônia com quem vive nela”, conta.

Também presente na solenidade, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou o caráter institucional e simbólico do ato. “Estamos presenciando não apenas o ato burocrático de lançamento de um carimbo, mas a reafirmação da soberania do país. Cada passaporte carimbado pela Polícia Federal representa o controle do Estado sobre seu território e, ao mesmo tempo, a abertura do Brasil para o mundo”, relata o ministro.

Simbolismo do gesto

Já o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, ressaltou o simbolismo do gesto e a integração entre instituições. “É um evento singelo, mas muito forte, que mostra o trabalho conjunto dos três níveis de governo e de diferentes órgãos, públicos e privados. Todos os visitantes que passarem por Belém levarão consigo essa marca no passaporte — uma lembrança permanente de que estiveram no coração da Amazônia durante um momento histórico”, disse.

A primeira a receber o carimbo foi a servidora pública federal Pollyana Pacheco, que vive em Belém há quatro anos. Grávida, ela emocionou os presentes ao relatar o significado do momento. “É um momento importante porque o Pará já está no meu coração. Não sou daqui, mas moro aqui, então, tenho um carinho muito especial por Belém. E saber que vai ficar marcado agora no meu passaporte, um documento oficial, é mais importante ainda pra mim. Eu terei sempre um lugar no meu coração guardado aqui no estado do Pará".