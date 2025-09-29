Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Vice-premiê do Reino Unido diz que COP30 deve ser ponto de virada

O discurso foi feito nesta segunda (29) preparado para a Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) 2025

Estadão Conteúdo

O vice-primeiro-ministro do Reino Unido, David Lammy, afirmou que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) deste ano deve ser um "ponto de virada" que acelere a ação climática, em discurso preparado para a Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) 2025, nesta segunda-feira.

No texto, ele parabenizou "o foco claro do Brasil em fazer o multilateralismo funcionar na COP30 em Belém".

"Antes de Paris, estávamos a caminho de um aquecimento global de 4ºC até o final deste século. Agora, se cada país cumprir seus compromissos de Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) 2030, estaremos a caminho de 2,6ºC. Se também cumprirmos todos os nossos compromissos de Net Zero, pode ser 1,9ºC. O progresso é real, mas ainda insuficiente", disse.

