Veja como foi a simulação de escolta de autoridades para a Cúpula dos Líderes em Belém

Agentes de segurança e trânsito de Belém realizaram, neste final de semana, uma simulação das escoltas de autoridades, em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada na capital paraense. O treinamento, realizada na tarde de sábado (18/10), foi voltado às equipes que atuarão nos dias 6 e 7 de novembro durante a Cúpula dos Líderes, uma das principais atividades oficiais do evento climático.

O exercício começou por volta das 14h30 e contou com simulações estratégicas de deslocamento de chefes de Estado, partindo de hotéis localizados no centro de Belém em direção ao Parque da Cidade, na avenida Júlio César, onde ocorrerá toda a programação oficial do evento.

Veja mais

Conforme informações divulgadas pelo Governo do Pará, o primeiro comboio “presidencial” partiu da avenida Nazaré, em frente a um hotel, e seguiu pelas avenidas Magalhães Barata, José Bonifácio, Duque de Caxias, Dr. Freitas, Senador Lemos e Júlio César. Em seguida, outros cinco comboios realizaram o mesmo trajeto, simulando o deslocamento de chefes de Estado.

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, explica que a simulação é essencial para avaliar aspectos técnicos do planejamento. “Nós estamos realizando um ensaio técnico já voltado para a Cúpula dos Líderes e também para a COP 30, para que possamos verificar tempo de deslocamento de autoridades, necessidade de acessos às rotas, bloqueios ou controle de vias de acesso e quais momentos será necessário fazer esse controle", explicou o titular da Segup.

Segundo ele, todas as intervenções, incluindo controle de acesso ou bloqueio de vias, serão previamente comunicadas à população. "Trabalhamos para que seja em um tempo mais curto possível, o mínimo necessário, garantindo apenas o deslocamento dos chefes de Estado ou de alguma autoridade que precise chegar em tempo aos eventos", completou.

Integração e segurança durante o evento

Ualame Machado destacou a importância da atuação integrada e da preparação prática das equipes envolvidas. “Estamos aqui com cerca de 200 agentes de segurança pública para que possamos treinar neste momento que antecede os grandes eventos, tanto o tempo de deslocamento, necessidade de controle de acesso de vias, embarque e desembarque de autoridades, tudo calculado dentro de uma matriz de responsabilidade desenhada com órgãos federais, estaduais e municipais", disse o secretário.

A operação foi coordenada pela PRF, em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e contou com a integração do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar, Ministério da Defesa, Comando Marajoara, Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

Dados analisados

O treinamento deste sábado foi concluído em aproximadamente 1h30. Durante a simulação, foram analisados o tempo de deslocamento, a comunicação entre as equipes, a eficiência dos trajetos e a logística de embarque e desembarque das autoridades. Os dados coletados serão avaliados para ajustes finais no planejamento.

De forma simultânea à simulação em campo, equipes da Central de Escolta — coordenada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) — monitoraram em tempo real as imagens captadas pelas câmeras de segurança nas vias principais e transversais, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da Segup. Já o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realizou sobrevoos em toda a área do exercício, oferecendo apoio com visualização aérea e mantendo contato direto com as equipes em solo e a central de escoltas.

Trânsito liberado após a passagem dos comboios

As vias interditadas parcialmente foram liberadas de forma imediata após a passagem dos comboios, enquanto a avenida Júlio César, no trecho entre o Elevado Daniel Berg e a avenida Almirante Barroso, foi liberada por volta das 16h, após a chegada de todos os comboios e o encerramento do treinamento.