O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Vai ter COP 30 neste fim de semana? Veja como ficam Green Zone e Blue Zone

Saiba como fica a programação oficial da conferência neste fim de semana e quais espaços terão atividades no sábado

Hannah Franco
fonte

Confira como será a programação da COP30 no primeiro fim de semana e o que muda na Green Zone e Blue Zone. (Wagner Santana / O Liberal)

Com o início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) movimentando Belém nesta semana, muitos visitantes e moradores estão em dúvida sobre o funcionamento da conferência nos próximos dias. Entre as principais perguntas estão se a Green Zone (Zona Verde) e a Blue Zone (Zona Azul) vão funcionar no fim de semana.

A Green Zone e a Blue Zone abrem neste sábado (15), mas não funcionam no domingo (16). A programação deve ser retomada normalmente na segunda-feira (17). Confira abaixo se vai ter COP30 neste fim de semana e os detalhes da agenda disponível ao público.

A Green Zone funciona no fim de semana?

A Green Zone funciona apenas neste sábado (15), com atividades das 10h às 18h30. O domingo (16) não terá programação, e o espaço reabre na segunda-feira (17).

Localizada no Parque da Cidade, a Green Zone é o principal espaço público da conferência, reunindo debates, apresentações artísticas, hubs temáticos e experiências imersivas sobre bioeconomia, inovação, Amazônia e justiça climática.

A Blue Zone funciona no fim de semana?

A Blue Zone, área oficial da ONU com acesso exclusivo para delegações, chefes de Estado, negociadores e imprensa credenciada, funciona no sábado (15), mas não abre no domingo (16).

É na Blue Zone que ocorrem as reuniões diplomáticas, negociações, plenárias, discursos oficiais e debates técnicos que integram o núcleo das decisões da conferência.

Programação da Green Zone no sábado (15)

10:00 – 11:00

  • Auditório Jandaíra: Parlamento como vetor da ação climática
  • Auditório Uruçu: Roadmap Net Zero da indústria do cimento

11:15 – 12:15

  • Auditório Jandaíra: Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial
  • Auditório Uruçu: Cidades inclusivas e justas na ação climática local

12:30 – 13:30

  • Auditório Jandaíra: Financiamento e capacitação para municípios
  • Auditório Uruçu: Do ProBioQAV à descarbonização do setor aéreo

13:45 – 14:45

  • Auditório Jandaíra: Infraestrutura sustentável no Brasil
  • Auditório Uruçu: Biorrota: corredores verdes de biometano

15:00 – 16:00

  • Auditório Jandaíra: Transição energética e transportes
  • Auditório Uruçu: Resiliência do setor elétrico às mudanças climáticas

16:15 – 17:15

  • Auditório Jandaíra: Grandes obras de infraestrutura em áreas sensíveis
  • Auditório Uruçu: Bancos de desenvolvimento e financiamento climático

17:30 – 18:30

  • Auditório Jandaíra: Balanço da primeira semana da COP30
  • Auditório Uruçu: Papel das energias renováveis na transição energética

Quando termina a COP30?

A COP30 segue em Belém até 21 de novembro, com atividades oficiais na Blue Zone e extensa programação pública na Green Zone, além de atividades paralelas em outros pontos da cidade.

COP 30
