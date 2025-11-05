Trapiche da UFPA é inaugurado e recebe navio do Greenpeace; visitação será gratuita

A Universidade Federal do Pará (UFPA) recebeu, nesta quarta-feira (5/11), o navio Rainbow Warrior, do Greenpeace, no recém-inaugurado trapiche Ribeirinho, no Campus Guamá. Com palavras de ordem como “Ação, Justiça e Esperança” e “Parem de destruir a Floresta”, o veleiro marcou sua primeira passagem pela Amazônia, dentro da programação da COP 30, sediada em Belém.

O trapiche, projetado pelo Curso de Engenharia Naval da UFPA e financiado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), permitirá agora que a universidade receba embarcações de grande porte. Para o reitor Gilmar Pereira da Silva, a estrutura reforça o papel da UFPA como universidade “ribeirinha”, próxima às populações das margens e ilhas do rio. “Nós temos dialogado sobre a universidade para além dos muros. E hoje a gente está também colocando a universidade para as águas, para o rio”, afirmou.

Ativismo e povos indígenas

A chegada do Rainbow Warrior integra o Movimento Ciência e Vozes da Amazônia, lançado pela UFPA, que busca unir ciência e saberes tradicionais para ampliar soluções em prol da sustentabilidade. A tripulação para a COP 30 reúne ativistas de pelo menos 20 nacionalidades.

Durante coletiva de imprensa realizada à tarde, representantes do Greenpeace e lideranças indígenas reforçaram demandas ambientais e sociais.

Carolina Pasquali, diretora executiva do Greenpeace Brasil, ressaltou a importância da parceria com comunidades tradicionais. “O navio percorre o mundo registrando os efeitos da crise climática e dando voz às comunidades impactadas. Estar aqui com a UFPA é fundamental para amplificar essas vozes”, disse.

Rainbow Warrior chega à Amazônia pela primeira vez e será aberto à visitação pública (Divulgação)

O trapiche inaugurado também terá uso educativo e comunitário. Segundo o reitor, estudantes universitários e jovens de escolas de educação básica poderão usar o espaço, criando um canal de aproximação com as populações ribeirinhas.

Visitação pública

O navio ficará aberto à visitação gratuita nos dias 8 e 9 de novembro, das 9h às 16h, com acesso pelo Portão 1 do Campus Guamá.

O objetivo é aproximar a população do ativismo ambiental, mostrar o papel do Greenpeace e estimular debates sobre a preservação da Amazônia e a participação efetiva dos líderes mundiais na COP 30.