‘Snipers’ estão posicionados para realizar a segurança na COP 30

Atiradores de precisão, popularmente conhecidos como snipers, estão posicionados para realizar a segurança durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém. A Polícia Federal (PF) informou nesta quinta-feira (6) que implementou um grande aparato de proteção para a realização do evento, que tem a maior parte de sua programação no Parque da Cidade, no bairro do Souza.

O posicionamento estratégico dos atiradores de elite tem o objetivo de repelir potenciais ameaças. Os profissionais envolvidos pertencem ao Comando de Operações Táticas (COT), uma das unidades operacionais da PF. Sua função principal é atuar como "contrasniper", visando neutralizar qualquer ameaça que possa surgir de atiradores com intenções criminosas, garantindo assim a integridade dos participantes do evento.

De acordo com a PF, a atuação desses especialistas exige treinamento contínuo e aprimoramento constante. Eles dedicam grande parte de seu tempo ao desenvolvimento das habilidades necessárias para desempenhar essa função complexa, que demanda uma série de requisitos técnicos e táticos para sua execução eficaz.