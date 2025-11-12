Segurança é reforçada na COP 30 após invasão à Blue Zone; confira o que mudou

A segurança na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, foi reforçada nesta quarta-feira (12), após o tumulto registrado na noite anterior, quando manifestantes da Marcha Global Saúde e Clima – entre eles indígenas, movimentos sociais e estudantes – invadiram a Blue Zone, área restrita do evento onde ocorrem as negociações entre os governos. Durante a ação, dois seguranças ficaram feridos e portas e equipamentos de raio-X foram danificados.

Logo no início do terceiro dia de programação, as mudanças no esquema de acesso ficaram evidentes. O portão principal, que dá acesso direto ao pavilhão da conferência, amanheceu fechado. Visitantes credenciados foram orientados a entrar pela Zona Verde, mas muitos enfrentaram dificuldades e longas filas. Outro acesso também foi interditado, concentrando a entrada em apenas um ponto na Blue Zone. Até às 7h, apenas duas entradas estavam em funcionamento, o que causou grande aglomeração do lado de fora. A situação foi normalizada ao longo da manhã.

Na noite desta quarta-feira (12), quem circulou pelas avenidas Duque de Caxias e Doutor Freitas, nas proximidades do Parque da Cidade e do Hangar Centro de Convenções, pôde perceber a grande presença de policiais militares. (Tarso Sarraf | O Liberal)

Na avenida Brigadeiro Protásio, ambulâncias foram posicionadas estrategicamente, reforçando a percepção de que o aparato de segurança havia sido ampliado. Homens e carros da Polícia Federal, fortemente armados, atuavam na entrada da área restrita. O horário de acesso também foi alterado, começando mais tarde, às 7h. Segundo relatos de participantes da COP30, a checagem de credenciais estava mais rigorosa, especialmente na sala de imprensa.

As medidas de controle também ficaram mais rígidas na Zona Verde. Visitantes foram instruídos a abrir bolsas e compartimentos mesmo após a passagem dos objetos pelo raio-X, procedimento que não havia sido adotado nos dois primeiros dias do evento. Nas redes sociais, indígenas afirmaram que não conseguiram entrar com objetos tradicionais, como flechas, classificados pela segurança como “perigosos”.

E o reforço na segurança não se limitou ao horário da manhã. Na noite desta quarta-feira (12), quem circulou pelas avenidas Duque de Caxias e Doutor Freitas, nas proximidades do Parque da Cidade e do Hangar Centro de Convenções, pôde perceber a grande presença de policiais militares do Estado do Pará e diversas viaturas ao longo das vias, ampliando o patrulhamento nos arredores da COP30.