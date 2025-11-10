PF identifica cinco pessoas com mandados de prisão em checagem para a COP 30 em Belém
A descoberta integra a checagem de antecedentes criminais de mais de 25 mil profissionais, que resultou em 725 registros negativos para atuar no evento
A Polícia Federal (PF) identificou cinco pessoas com mandados de prisão em aberto entre candidatos para a preparação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. A descoberta ocorreu durante a verificação de documentos obrigatórios, e nenhum dos identificados chegou a trabalhar no evento.
No total, a PF realizou a checagem de antecedentes criminais de 25.694 profissionais, incluindo prestadores de serviço e fornecedores, envolvidos nas preparações da COP 30. Deste universo, 725 apresentaram registros negativos e não foram selecionados para atuar.
Plano de Segurança Integrado para a COP 30
Esta ação faz parte de um plano de segurança integrado que envolve outras forças de segurança pública. O objetivo é garantir que todos os profissionais que atuem na COP 30 estejam devidamente regularizados e sem pendências judiciais.
As verificações de antecedentes cruzam informações em diversas bases de dados criminais e administrativas. Após a conclusão das checagens, os resultados são encaminhados à coordenação do evento, para as providências cabíveis.
As medidas de segurança da COP 30 são rigorosas, considerando que o evento reúne milhares de participantes de todo o mundo. Entre eles, estão chefes de Estado, diplomatas, cientistas, ambientalistas e diversos representantes.
