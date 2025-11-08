Segurança da COP 30 reúne PF, Defesa e órgãos estaduais e municipais em operação conjunta

"A Polícia Federal está dentro de um contexto interagências, em que nós sentamos com todos os órgãos". É o que afirmou o delegado da PF Delano Cerqueira Bunn, coordenador-geral de Segurança de Dignitários e Grandes Eventos da Diretoria de Proteção à Pessoa. A Polícia Federal assumiu a coordenação geral da segurança pública durante a Cúpula de Chefes de Estado e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), respectivamente entre os dias 6 a 7 e 10 a 21 de novembro, em Belém.

O delegado Delano Cerqueira Bunn informou que mais de 1.200 policiais federais atuam diretamente na COP 30, em Belém, além de operações coordenadas em outras capitais onde chefes de Estado têm agendas paralelas. O trabalho envolve controle migratório sem filas, escoltas oficiais e mobilidade urbana integrada, veículos e instalações com varredura antibomba, monitoramento fluvial, aéreo e terrestre e investigação e prevenção antiterrorismo.

“A Polícia Federal está dentro de um contexto interagências, em que nós sentamos com todos os órgãos. Sob a coordenação da Casa Civil, da Presidência da República, e desenvolvemos um modelo de governança que vai trabalhar a questão da segurança do grande evento, segurança dos dignitários estrangeiros e nacionais. A cibersegurança e a segurança das infraestruturas críticas”, disse.

Ainda segundo ele, esses quatro grandes temas foram pensados dentro de um contexto de defesa nacional, da inteligência, de segurança pública, inteligência de estado, da segurança pública em si e da gestão do grande evento. “O grande evento pensado dentro da cidade e a cidade também precisa funcionar durante o grande evento”, afirmou.

Para isso, acrescentou o delegado Delano Cerqueira Bunn, foram desenvolvidos alguns centros de cooperação, de integração interagências que são fundamentais para essa compreensão de como essa segurança está articulada. “Porque primeiro a gente pensa na segurança da cidade. E aí nós temos o CESIR, o comitê estratégico de segurança integrada regional, que está funcionando no CCPI (Centro de Cooperação Policial Internacional) da Segup (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social)", disse.

"Ali estão todas as agências em nível federal, estadual e municipal que podem contribuir com aqueles quatro grandes temas que eu falei. Então, a cidade precisa estar funcionando, precisa estar fluida”, afirmou. O delegado explicou que o cidadão precisa compreender o grande evento e saber que também ele é parte desse contexto. “Aí a gente vem agora para o local do evento E aí, quando eu falo local do evento, eu penso também na perspectiva dos deslocamentos das autoridades”, disse. “A gente chama de local do evento e ponto de interesse desde o Aeroporto Internacional de Belém, a Base Aérea, o Porto de Outeiro, outros portos que são responsáveis por todo o insumo logístico para o nosso evento. As rotas desses deslocamentos, os locais de acomodação e o local principal”, afirmou.

O delegado Delano Cerqueira Bunn também comentou sobre o “coração da Cúpula de Líderes e da COP 30, que é o Parque da Cidade, onde vai funcionar a Blue Zone durante a conferência. Em todos esses locais a gente tem aí uma coordenação de área de segurança pública. A CASP é responsável por fazer essa governança da segurança com todas essas agências, também pensando especificamente no local do evento".