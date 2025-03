Sebrae divulga documento oficial sobre inclusão dos pequenos negócio na COP 30

O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, está em Belém para apresentar um documento oficial com posicionamento da entidade sobre a inclusão dos pequenos negócios na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro deste ano, na capital paraense. Conforme informações divulgadas pelo Sebrae, o objetivo é propor medidas para tornar o ambiente mais inclusivo e competitivo, ampliando o potencial socioeconômico e ambiental da Amazônia.

A entidade afirma que as medidas buscam superar desafios históricos enfrentados por pequenas empresas no acesso a grandes eventos nacionais e internacionais. As declarações oficiais serão dadas durante coletiva de imprensa marcada para as 18 horas desta quinta-feira (13.3), em um hotel na avenida Nazaré.

Além de Décio Lima, o evento contará com a participação de Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará​.

Para a entidade, a COP 30 representa uma grande oportunidade para que os pequenos negócios contribuam para um legado sustentável e socioeconômico na Amazônia. Por isso, propôs à Secretaria Extraordinária da COP 30 algumas ações, entre elas a capacitação dos pequenos negócios para que possam atender às demandas do evento; curadoria de produtos e serviços locais, destacando a riqueza e diversidade da Amazônia e a viabilização das ações recomendadas, facilitando a participação dos pequenos negócios nos processos de licitação e contratações.

O Sebrae recomendou ainda a garantia de que no mínimo 25% das contratações públicas relacionadas à COP 30 sejam destinadas aos pequenos negócios, conforme previsto na legislação vigente; processos e editais simplificados e transparentes; alimentação e comercialização sustentáveis; criação de um Comitê de inclusão dos pequenos negócios, entre outros.