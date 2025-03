Qual é o objetivo de uma COP? Veja os principais pontos para entender a conferência climática

A COP 30, Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, terá um cenário histórico em 2025: Belém, a capital paraense, será o palco de um dos maiores eventos globais dedicados ao enfrentamento da crise climática.

De 10 a 21 de novembro, líderes mundiais, especialistas, ativistas e organizações se reunirão para discutir soluções urgentes para os desafios ambientais que afetam o planeta.

A escolha de Belém como sede da conferência destaca a importância da Amazônia na preservação do clima global, além de ressaltar o papel fundamental das comunidades locais e da sociedade civil na busca por um futuro mais sustentável.

O evento promete não apenas intensificar o debate sobre as mudanças climáticas, mas também criar um espaço para ações concretas que possam impactar positivamente a política climática global.

Mas qual é o objetivo de uma COP? Veja os pontos principais para entender a função do evento.

1. Acordos climáticos globais

O principal objetivo das COPs é criar acordos internacionais que envolvem todos os países do mundo. Esses acordos visam a implementação de políticas e ações concretas para combater as mudanças climáticas, como o Acordo de Paris. Tais compromissos têm como foco a redução das emissões de gases de efeito estufa, que são a principal causa do aquecimento global.



2. Compromissos de redução de emissões

As COPs têm o objetivo de negociar e estabelecer metas globais para a redução das emissões de gases como o dióxido de carbono (CO2), metano e outros. Durante as negociações, cada país faz compromissos de emissão com base em sua capacidade econômica e histórica, respeitando o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada.



3. Monitoramento e avaliação

Uma parte essencial de cada COP é avaliar se os países estão cumprindo os compromissos assumidos nas edições anteriores. Para isso, mecanismos de monitoramento são discutidos para acompanhar o progresso na redução das emissões e no cumprimento das metas estabelecidas. Isso também envolve a avaliação da eficácia das políticas públicas implementadas.

4. Financiamento climático

A COP também serve como um espaço para discutir como financiar a transição para uma economia de baixo carbono e como ajudar países em desenvolvimento que enfrentam dificuldades financeiras para combater as mudanças climáticas.

O financiamento climático inclui recursos para a adaptação às mudanças, mitigação e tecnologias limpas, muitas vezes por meio do Fundo Verde Climático, que foi criado para isso.

5. Adaptação às mudanças climáticas

Não basta apenas reduzir as emissões; é necessário também discutir maneiras de se adaptar aos efeitos já irreversíveis das mudanças climáticas, como desastres naturais mais frequentes e o aumento do nível do mar.

As COPs buscam desenvolver políticas de adaptação, garantindo que os países mais vulneráveis recebam apoio técnico e financeiro para lidar com os impactos climáticos.



6. Fortalecer a cooperação internacional

As mudanças climáticas são um problema global que afeta todos os países, independentemente de seu tamanho ou poder econômico. Portanto, a COP serve para promover a cooperação internacional, incentivando os países a trabalhar em conjunto, trocar informações e tecnologias, e adotar abordagens comuns para resolver um problema que afeta o planeta como um todo.



7. Ações locais e regionais

Embora as COPs tratem de questões globais, elas também reconhecem que as soluções devem ser adaptadas às realidades locais e regionais. Cada país e região tem características e necessidades próprias, e muitas vezes as decisões tomadas na COP precisam ser implementadas localmente. Por exemplo, as cidades precisam elaborar planos de mitigação e adaptação adaptados à sua realidade.



8. Inovação e tecnologia

A inovação tecnológica tem um papel crucial nas COPs, pois novas tecnologias podem ajudar a reduzir as emissões e permitir uma economia mais sustentável. Isso inclui soluções como energias renováveis (solar, eólica), tecnologias de captura e armazenamento de carbono, eficiência energética, e soluções de adaptação como infraestruturas mais resilientes ao clima. Discutir como transferir essas tecnologias para os países em desenvolvimento também é um ponto importante.



9. Educação e sensibilização

As COPs também funcionam como uma plataforma para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas. Ao envolver não apenas os governos, mas também as empresas, organizações não-governamentais e o público em geral, as COPs ajudam a educar sobre a gravidade da crise climática e a importância de ações urgentes. Isso inclui promover o conhecimento sobre a relação entre mudanças climáticas, saúde, segurança alimentar e direitos humanos.



10. Justiça climática

Um dos pilares das COPs é garantir que as ações para combater as mudanças climáticas sejam justas e equitativas, especialmente para os países mais pobres e vulneráveis. Esses países, que geralmente têm menor responsabilidade histórica pela crise climática, enfrentam impactos desproporcionais e não têm os recursos necessários para mitigar ou se adaptar a esses efeitos.

Portanto, a COP é um fórum para discutir a "justiça climática", ou seja, como garantir que os países mais ricos ajudem os mais pobres com apoio financeiro, transferência de tecnologias e outras formas de suporte.

