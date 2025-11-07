Sebrae destaca bioeconomia e pequenos negócios na En-Zone durante a COP 30

O Sebrae Pará inaugura na próxima segunda-feira (10) a Entrepreneurship Zone (En-Zone), espaço dedicado ao empreendedorismo sustentável e à bioeconomia amazônica durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A programação segue até o dia 21 de novembro, no Parque Urbano Belém Porto Futuro I, com visitação gratuita das 16h às 22h. A cerimônia oficial de abertura está marcada para as 15h.

Com o tema “Amazônia Viva – O Futuro Gira Aqui”, o espaço de quase 17 mil metros quadrados será uma vitrine internacional para produtos e iniciativas que unem desenvolvimento econômico e conservação ambiental. No local, o público encontrará uma loja com itens de 227 empreendimentos dos biomas brasileiros, a Casa Pará, oficinas e capacitações, além de ambientes imersivos voltados à divulgação do turismo e da cultura regional.

A programação inclui ainda apresentações musicais diárias e uma praça de alimentação com dez restaurantes. Um dos destaques será o percurso sensorial com obras de artistas amazônidas, esculturas, painéis interativos e instalações em miriti, que propõem uma experiência de imersão nos saberes e na estética da floresta.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, a iniciativa busca valorizar os pequenos negócios como agentes centrais do desenvolvimento sustentável. “A Amazônia está no centro dos debates globais sobre o futuro do planeta. Por isso, queremos mostrar uma região viva, que preserva suas tradições, sua biodiversidade e que gera renda para quem vive nela e dela”, afirmou.

Para participar das atividades e acessar a programação completa, o visitante deve realizar o credenciamento por meio do aplicativo 30 En-Zone, disponível gratuitamente para Android e iOS.

A En-Zone é uma realização do Sebrae/PA, com patrocínio da Hydro e do Sicredi, parceria de conectividade da Claro e apoio institucional da Prefeitura de Belém, Governo do Pará e Governo Federal.

O espaço integra as ações do Sebrae na COP 30, que também incluem atividades na Green Zone, na Vila Domos e na Casa Brasil, além da participação no Circuito Cidade em Movimento e no Global Citizen Belterra. O Sebrae também foi responsável por organizar os empreendedores de alimentação durante o Festival Global Citizen Amazônia, realizado no último sábado (1º), no Estádio Mangueirão.

Serviço:

• En-Zone Sebrae/PA

• Local: Parque Urbano Belém Porto Futuro I

• Período: de 10 a 21 de novembro

• Horário: das 16h às 22h

• Entrada gratuita

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia