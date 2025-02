'Saio de Belém com a certeza que vamos fazer a melhor COP 30 da história', diz Lula em Belém

Durante seu discurso no evento sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o andamento positivo dos preparativos e a grande expectativa para a realização do evento, que ocorrerá em novembro deste ano, em Belém.

"Eu estou satisfeito com as coisas que vi aqui. Vim para fazer uma fiscalização e fiquei satisfeito", afirmou Lula. "Eu saio daqui com a certeza de que a gente vai fazer a melhor COP já realizada na história", completou o presidente.

Lula ressaltou que já participou de outras conferências climáticas realizadas em diferentes países e destacou a importância de trazer o evento para a Amazônia, uma região frequentemente debatida nos encontros sobre mudanças climáticas. Durante o evento, o presidente, ministros e autoridades do Estado discutiram investimentos voltados à realização da COP 30 e seu impacto para Belém.

Na ocasião, Lula anunciou os investimentos do Governo Federal para a conferência e seu legado para a cidade. Entre os primeiros anúncios, destacou-se o desembolso de R$ 250 milhões do BNDES para o financiamento de projetos de macrodrenagem e urbanização na capital paraense. Esse aporte representa o maior investimento já apoiado pelo banco em urbanização integrada de favelas e periferias.

Os valores anunciados se somam aos R$ 255 milhões já liberados pelo BNDES para obras em 2024, totalizando R$ 505 milhões de um montante de R$ 847 milhões previsto para o conjunto de projetos.