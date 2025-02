Governo Federal investe R$ 200 mi em nova estrutura para atracamento de cruzeiros em Outeiro

Nesta sexta-feira (14), durante o evento sobre a COP 30 em Belém, o Governo Federal anunciou um investimento de R$ 200 milhões para viabilizar uma nova estrutura de atracamento de cruzeiros na região de Outeiro. O projeto foi detalhado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que destacou a importância da iniciativa para o turismo e a economia local.

"Nós [Governo Federal], junto ao Governo do Estado e ao Ministério dos Portos, estamos viabilizando uma nova estrutura de atracamento de navios de cruzeiro em Outeiro e, portanto, montaremos uma infraestrutura em regime de urgência com R$ 200 milhões, onde serão aportados dois grandes cruzeiros para reforçar o receptivo com 5 mil leitos de hospedagem", afirmou o ministro.

"Essa infraestrutura portuária fica permanente para o Estado, possibilitando a recepção de novos cruzeiros e consolidando Belém e o Pará no roteiro internacional de cruzeiros", ressaltou.

O anúncio do investimento ocorreu um dia após a visita do presidente Lula a Outeiro, onde ele entregou 1.008 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida no Residencial Viver Outeiro, na Ilha de Caratateua, Região Metropolitana de Belém. Na ocasião, o presidente esteve acompanhado do governador do Pará, Helder Barbalho, do ministro das Cidades, Jader Filho, e de duas moradoras beneficiadas pelo programa habitacional.

Com essa nova estrutura portuária, o Governo Federal reforça seu compromisso com o desenvolvimento do turismo e a melhoria da infraestrutura na região Norte, promovendo mais oportunidades para o crescimento econômico e a geração de empregos.