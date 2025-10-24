Saiba quais jornalistas da Globo virão para a COP 30 em Belém

A TV Globo definiu a equipe que virá a Belém para cobrir a COP 30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que ocorrerá daqui a algumas semanas, em Belém. A emissora planeja uma ampla operação jornalística para acompanhar as negociações, dar visibilidade aos povos da Amazônia e detalhar os impactos das decisões para o Brasil e o mundo.

O Jornal Hoje prepara uma cobertura especial para o início de novembro, com uma série de cinco reportagens dedicadas a mostrar projetos e iniciativas empresariais voltadas à sustentabilidade. Os episódios vão abordar temas como restauração florestal, transição energética e adaptação às mudanças climáticas no campo, destacando experiências inovadoras que contribuem para um futuro mais verde.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Museu do Artesanato Paraense será inaugurado em Belém durante a COP 30]]

Durante os primeiros dias da COP 30, a jornalista Jacqueline Brazil apresentará o Mapa Tempo COP30, quadro especial com o uso de imagens e recursos visuais no telão do estúdio, para ilustrar de forma didática como o Brasil atua na luta contra o aquecimento global e os desafios climáticos que o país.

Sonia Bridi estreou no Fantástico a série Terra: ainda temos tempo, programada para seis domingos. Já Pedro Bassan iniciará uma série especial com reportagens sobre iniciativas de recuperação dos biomas brasileiros. Os dois jornalistas, que possuem estas séries especiais, também são aguardados na capital paraense.

Pela GloboNews, André Trigueiro, Míriam Leitão, Fernando Gabeira, Andreia Sadi, Julia Duailibi, Marcelo Cosme e Aline Midlej farão ancoragens e análises diretamente da capital paraense.

Segundo a direção de jornalismo, a prioridade será valorizar a Amazônia como centro das discussões climáticas, traduzindo temas técnicos para o público e mostrando soluções em curso no bioma. A Globo classifica a cobertura como uma das maiores operações já realizadas pela emissora na região Norte.