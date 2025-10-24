Lula destaca papel do Brasil como exemplo na transição energética rumo à COP 30

Durante passagem pela Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (24) que o Brasil sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em Belém, com a autoridade de quem lidera pelo exemplo na área ambiental. Segundo ele, o país chega à conferência da ONU sobre mudança do clima com uma matriz energética predominantemente limpa e políticas voltadas à transição energética e à proteção das florestas.

Em entrevista coletiva antes de embarcar para a Malásia, onde cumpre compromissos ligados à Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), Lula ressaltou que 87% da energia elétrica brasileira é renovável. “A mensagem que o Brasil quer passar ao mundo é que somos um dos países com mais energia renovável no planeta. Nossa gasolina tem 30% de etanol e o diesel, 20% de biodiesel, o que torna nossos combustíveis mais limpos”, disse.

O presidente destacou ainda que o país pretende continuar investindo em fontes sustentáveis. Para ele, a Petrobras tem papel central nesse processo, deixando gradualmente de ser uma empresa de combustíveis fósseis para se tornar uma companhia de energia diversificada.

Lula defendeu que a exploração de petróleo, especialmente na margem equatorial, deve contribuir para financiar a transição energética. “Se queremos proteger as florestas e reduzir o uso de combustíveis fósseis, precisamos utilizar os recursos do petróleo para consolidar essa mudança”, afirmou.

Segundo o presidente, abandonar o petróleo de forma imediata não é viável. “Enquanto o mundo depender dele, o Brasil não vai desperdiçar uma riqueza que pode melhorar a vida do povo brasileiro. Usaremos esses recursos para avançar na transição até nos libertarmos dos combustíveis fósseis”, declarou.

Lula ressaltou que a Petrobras age com responsabilidade ambiental e que a autorização concedida pelo Ibama para pesquisa na margem equatorial segue todas as etapas legais. “Entre fazer a pesquisa e explorar petróleo, há um longo caminho. A Petrobras é uma empresa com experiência e histórico de segurança na exploração em águas profundas”, observou.

Fundo Florestas Tropicais

Durante a mesma entrevista, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou que a Indonésia contribuirá para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que será oficialmente lançado pelo Brasil durante a COP 30. O fundo é uma iniciativa para promover a preservação sustentável das florestas tropicais e incentivar o desenvolvimento de economias de baixo carbono.

“Brasil e Indonésia são fundamentais no combate à mudança do clima, tanto pela transição energética quanto pela conservação das florestas. O apoio da Indonésia é um incentivo para que mais países participem do fundo”, afirmou o ministro.

O TFFF prevê o monitoramento por satélite das áreas preservadas e recompensas financeiras para países que mantiverem o desmatamento abaixo de 0,5%. A estimativa é de que cada hectare conservado possa render até US$ 4 anuais, valor que será dividido entre os governos participantes e investidores.

Mais de 70 países em desenvolvimento com florestas tropicais poderão aderir à iniciativa. O Brasil já anunciou um aporte inicial de R$ 1 bilhão ao fundo, feito em setembro, nos Estados Unidos. “Parece pouco, mas estamos falando de mais de um bilhão de hectares de florestas tropicais em 73 países”, disse Lula, reforçando que a proteção ambiental precisa ser tratada como um investimento global.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia