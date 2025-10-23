Prefeitura e Sebrae inauguram Sala do Empreendedor COP-30 nesta sexta-feira (24)

A Prefeitura de Belém e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PA) inauguram, nesta sexta-feira (24), a Sala do Empreendedor COP 30, um novo espaço de apoio a microempreendedores, pequenos produtores e negócios com foco socioambiental. Inauguração está prevista para iniciar às 10h.

A unidade funcionará no Solar da Beira, no Complexo do Ver-o-Peso, e será uma das principais referências na capital para o fortalecimento dos pequenos negócios e da bioeconomia amazônica. Essa iniciativa se soma ao debate e esforços em torno da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

O local vai oferecer atendimento especializado para quem deseja empreender de forma sustentável, com serviços de orientação empresarial, formalização de negócios, capacitação, consultorias e acesso a crédito. As atividades terão ênfase em setores como turismo, alimentação, moda, artesanato e serviços alinhados à agenda climática e aos princípios da bioeconomia.

A iniciativa faz parte das ações de preparação da economia local para as oportunidades da COP-30, promovendo inclusão produtiva, inovação e sustentabilidade entre empreendedores paraenses.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) ‘Salões sustentáveis’ de Belém esperam faturar até R$ 300 mil com a COP 30]]

Serviço

Evento: Inauguração da Sala do Empreendedor COP-30

Data e hora: 24 de outubro de 2025, das 10h às 11h

Local: Solar da Beira, Complexo do Ver-o-Peso | Av. Portugal, Campina, Belém

Porta-vozes: Igor Normando (prefeito de Belém) e Rubens Magno (diretor-superintendente do Sebrae/PA)