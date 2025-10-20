Projeto Circular Campina Cidade Velha fomenta protagonismo da cultura local às vésperas da COP30

O Projeto Circular Campina Cidade Velha integra memória, sustentabilidade e ocupação criativa do centro histórico de Belém do Pará. Esta temporada do projeto será inaugurada em outubro com a realização do Circuito Cultural, do Fórum Circular e posterior lançamento de uma edição histórica da Revista Circular — ações que, neste ano, dialogam com os temas debatidos na COP30, que acontece na capital paraense em novembro.

Com edições em outubro, dezembro e abril, o Circuito Cultural mobiliza a comunidade através da abertura de mais de 40 espaços parceiros — entre restaurantes, galerias, museus e centros culturais —, fazendo um grande convite ao encontro e ao protagonismo da vida cultural da cidade. Cada circuito reúne cerca de 5 mil pessoas em 12 horas de programação, encerrando com um show que leva ao público o espírito criativo e coletivo da cidade. O Circuitinho também garante uma programação voltada ao público infantil, com destaque para uma atividade especial em outubro que convida crianças a imaginar o futuro e enviar suas visões às lideranças da COP30.

O Fórum Circular chega à sua quarta edição nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2025, com encerramento no dia 1º de novembro, às vésperas da COP. A programação inclui palestras magnas, oficinas, vivências e grupos de trabalho, com foco em sustentabilidade, cultura, Amazônia, memória e economia circular. Ao final, será redigida uma carta com propostas e soluções amazônicas, a ser entregue a entidades oficiais.

Como desdobramento, será lançada uma edição bilíngue e histórica da Revista Circular, trazendo reportagens sobre moda consciente e economia circular, registros das discussões do Fórum e uma curadoria especial da COP30. O Circular terá o patrocínio das Lojas Renner S.A. “A Lojas Renner S.A. é referência em sustentabilidade na moda e estará presente na programação oficial da COP30 em Belém. Nosso patrocínio ao Projeto Circular está em linha com o desejo de deixar um legado para a cidade, porta de entrada da Amazônia no Brasil e território fundamental de debate sobre soluções climáticas. Neste momento histórico, queremos contribuir com a ampliação das vozes, ideias e expressões culturais que nascem dessa região, potencializando os debates e a mobilização sociocultural às vésperas do evento”, afirma Regina Durante, vice-presidente de Gente, Sustentabilidade e Relações Institucionais da empresa.

Além do apoio ao Projeto Circular, a instituição participa oficialmente da COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro, em Belém do Pará. Serão dois painéis: um sobre o projeto Florestas de Algodão, desenvolvido em parceria com a startup FARFARM e a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) para estimular o cultivo agroecológico em sistemas agroflorestais na região do Cerrado; e outro sobre a jornada climática da empresa — guiada por inovação, estratégia e colaboração a serviço da sustentabilidade.