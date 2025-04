Primeira quadra do Parque Linear da Nova Doca está liberada para o trânsito

Na noite desta segunda-feira (31), o governador Helder Barbalho, acompanhado de autoridades públicas e da vice-governadora Hana Ghassan, presenciou a liberação da primeira quadra do Parque Linear da Nova Doca. O trecho inaugurado corresponde à quadra 1 do canal, localizada entre a Avenida Pedro Álvares Cabral/Rua Belém e a Avenida Marechal Hermes, no bairro do Reduto.

De acordo com o governo estadual, o projeto integra lazer, sustentabilidade e saneamento. No início da noite, as divisórias foram retiradas, permitindo que a população tivesse acesso a uma nova quadra equipada com paisagismo e espaços públicos revitalizados.

O Parque Linear é um dos investimentos previstos para a realização da COP 30 (Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas), que ocorrerá em Belém no próximo mês de novembro. "Essa obra inicia a fase de entregas. Estamos liberando o trânsito entre a Marechal Hermes e a Rua Belém, que compõem a Avenida Pedro Álvares Cabral, facilitando o fluxo de veículos. A intenção é que possamos criar um circuito de entrega desta obra por etapa. Daqui a 20, ou 25 dias, entregaremos o próximo quarteirão (até a Rua Municipalidade), e a cada 20 dias entregaremos mais um quarteirão da Nova Doca até chegar ao final", afirmou o governador Helder Barbalho.

O governador estava acompanhado da primeira-dama, Daniela Barbalho; e do prefeito de Belém, Igor Normando. Houve inclusive um ato com o hasteamento da Bandeira do Pará em um mastro de 25 metros que faz parte dos equipamentos da Nova Doca. A cerimônia aconteceu ao som do Hino Oficial do Estado, entoado pela Banda de Música e Sinfônica da Polícia Militar.

Parque Linear tem 520 trabalhadores executando os serviços e já atinge 70% de conclusão da obra

Conforme o governo estadual, a obra tem 70% dos serviços executados e 520 trabalhadores atuam para concluir a Nova Doca. O projeto recebeu árvores transplantadas das obras de macrodrenagem e saneamento do Canal União e da Nova Rua da Marinha, que também são investimentos da COP 30. No total, 180 árvores serão plantadas ao longo das oito quadras do canal.

Quadra liberada é a primeira de oito no total

A quadra 1 tem os "Jardins Suspensos", estruturas feitas a partir de material reciclado, como vergalhões que seriam descartados, mas que, agora, servem de suporte para plantas vivas, instaladas onde o plantio direto não é possível, proporcionando uma solução ecológica para gerar sombreamento.

“Teremos a arborização toda natural e, neste momento, já há a implementação de uma parte da vegetação que poderá, ao longo do tempo, se consolidar. A Hana postou um vídeo interessante que explica que algumas vegetações existentes aqui compõem a estratégia de tratamento de água”, destacou o governador Helder Barbalho.

O Parque Linear tem um sistema de tratamento de efluentes por wetlands, os chamados “jardins filtrantes”, que utilizam plantas para purificar a água do canal, reduzindo impactos ambientais de forma econômica e eficaz. As raízes de plantas como o Lírio da Amazônia e a Cana da Índia sugam as impurezas do canal e devolvem em forma de oxigênio não poluente.

Também é usada a chamada grama "amendoim", uma vegetação que melhora a qualidade do solo, retirando as impurezas, a obra da Nova Doca terá biovaletas, que são estruturas consideradas Soluções Baseadas na Natureza (SBN). Elas acumulam e filtram a água das chuvas, evitando alagamentos e entupimento das valas e bueiros.

Os serviços são executados através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), e a quadra 1 da Nova Doca está recebendo a estrutura da passarela com mirante elevado, que também terá uma arquibancada para contemplação. A área contará, ainda, com um balé das águas e duas fontes interativas ao lado da área de eventos e atividades culturais, onde costuma ficar montada a estrutura da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, durante o Círio.

Ciclovia no Parque

Na quadra 1 da Nova Doca inicia uma ciclovia que conecta todo o parque linear, garantindo mais segurança à população, que antes ficava exposta ao tráfego de veículos. A intervenção estimula o uso do modo de locomoção sustentável.

A Nova Doca também recebe a obra que visa garantir a coleta adequada do esgoto sanitário dos imóveis localizados no entorno do canal, que será coletado de forma adequada e passará por tratamento na Estação de Tratamento (ETE) do Una, instalada na Rodovia Arthur Bernardes.

A obra de saneamento vai garantir a retirada do volume de esgoto que é lançado de maneira irregular no canal, melhorando a qualidade da água e proporcionando mais infraestrutura básica para a população.

A quadra 1 da Nova Doca também recebeu seis novas comportas. Recém-instalados, os equipamentos demonstraram eficácia ao impedir os alagamentos que historicamente afligiam a região no momento da maré alta e transformaram a realidade e a qualidade de vida de milhares de pessoas nos bairros do Reduto, Umarizal e Telégrafo.

O governador Helder Barbalho pontuou a importância das comportas para o fim dos alagamentos na área da Nova Doca. “Foram colocadas comportas para haver a mediação do fluxo de água, portanto, a água que estará no canal não será no mesmo nível da água dos rios. Com isso, está se dando uma solução para evitar o alagamento. Hoje mesmo tivemos o período de maré alta. E, com isso que está sendo pensado aqui, nós estamos garantindo uma solução definitiva para que não haja mais o avanço das águas oriundas do rio por parte do canal da Doca”, disse ele.

“Quero agradecer à vice-governadora Hana, que é coordenadora de todas estas obras, que avançam com uma celeridade nunca antes vista na nossa capital, seja em volume de obras, seja em resultados de entrega. Acho que estamos virando a página daquele conceito de que as obras se iniciaram e não se cumpriam os prazos. Estamos demonstrando que com gestão e competência é possível iniciar e concluir as obras dentro do prazo, gerando mais de 5 mil empregos diretos na construção civil”, completou Helder Barbalho.

Os trabalhos da Nova Doca continuam nos oito módulos ao longo da via. Além da fase de acabamento das primeiras quadras, o planejamento atual inclui fundação, lançamento e concretagem das peças metálicas, além de cravação de estacas de sustentação da estrutura do canal.

Parcerias

Uma parceria do Governo do Pará com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional – envolve 1,2 quilômetro de canal, com serviços de drenagem, paisagismo, urbanização e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle da maré, a fim de evitar inundações.

Também serão pavimentados mais de 2,4 quilômetros da Avenida Visconde de Souza Franco, e construídos outros sistemas de drenagem profunda e superficial para receber a água das chuvas, rede de esgoto sanitário e tubulação de água potável. Do projeto também constam ciclovia e sistema de energia limpa.

"Nós ainda temos outras etapas a serem finalizadas, mas nós já tivemos esse primeiro momento para que a população de Belém acompanhe o andamento da obra, pois é ela que vai se servir de mais esse equipamento público que será entregue pelo Governo do Pará. Esse é o marco para a cidade de Belém, um investimento em qualidade de vida, melhoria da mobilidade urbana, uma nova área de lazer para as pessoas que se confraternizarem", disse o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.